“除雪神器”出动！保障洛阳60余公里环城道路畅通

2024年第一场降雪如约而至，16日一早，中国一拖环保科技有限公司响应洛阳除冰雪应急预案等相关要求，出动应急队伍5支、人员90人次，除雪、运雪等车辆设备16台次，对南山大道、丝路大道、邙岭大道、三川大道等60余公里的环城道路主干道、高架、隧道、桥梁等重要点位进行除雪作业，为广大市民安全出行提供便利条件。
2024年第一场降雪如约而至，16日一早，中国一拖环保科技有限公司响应洛阳除冰雪应急预案等相关要求，出动应急队伍5支、人员90人次，除雪、运雪等车辆设备16台次，对南山大道、丝路大道、邙岭大道、三川大道等60余公里的环城道路主干道、高架、隧道、桥梁等重要点位进行除雪作业，为广大市民安全出行提供便利条件。
2024年第一场降雪如约而至，16日一早，中国一拖环保科技有限公司响应洛阳除冰雪应急预案等相关要求，出动应急队伍5支、人员90人次，除雪、运雪等车辆设备16台次，对南山大道、丝路大道、邙岭大道、三川大道等60余公里的环城道路主干道、高架、隧道、桥梁等重要点位进行除雪作业，为广大市民安全出行提供便利条件。
中国一拖环保科技有限公司相关负责人说，该公司承担了洛阳环城路的日常保洁工作，针对此次降雪天气，他们全员上岗，并发挥自身的环卫车制造优势，派遣“除雪神器”东方红多功能洗扫车快速出动除雪，采用“人机结合、以机为主，机械清面、人工清边”的作业方式，全力保障洛阳环城路道路畅通。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 倪虹 文/图）
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