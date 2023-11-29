撒布融雪剂约400吨！洛阳市政集团清冰雪保畅通

16日，洛阳市政集团积极应对降雪天气，出动除冰雪人员200余人、除雪车23台、巡查车34台、撒布融雪剂约400吨，全力以赴保障群众出行安全。 16日，洛阳市政集团积极应对降雪天气，出动除冰雪人员200余人、除雪车23台、巡查车34台、撒布融雪剂约400吨，全力以赴保障群众出行安全。 为使桥面结冰、积雪达到疏松或消融状态，市政集团采取“融雪和推雪”相结合的作业方式，对跨洛河、跨伊河、跨涧河、跨瀍河、跨陇海铁路等102座中型以上桥梁及隧道出入口完成了2次桥面撒布融雪剂作业，有效降低了桥面湿滑程度，保障车辆安全通行。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 侯晓丰）