乘客在地铁站内休息超时收费？洛阳市轨道集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：乘客在地铁站内休息超2小时要交5元，有没有什么收费依据？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：乘客在地铁站内休息超2小时要交5元，有没有什么收费依据？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：乘客在地铁站内休息超2小时要交5元，有没有什么收费依据？
市轨道集团回复：根据《洛阳轨道交通票务规则》规定：乘客每次乘车从进闸到出闸，时限为120分钟。超过时限的乘客，除须支付当次车程费用外，还须以现金、扫码支付或自动扣除形式补交线网最高单程票价的超时费用(因洛阳轨道交通原因导致的除外)，此规则已在地铁各车站、官方网站及“洛易行”APP上公示。经调研全国其他城市地铁均有乘车超时需补交超时费用的相关规定。
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