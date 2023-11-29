洛龙区教体局：一年级放学后不留书面作业

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：临近期末，洛龙一实小翠云分校一年级，孩子晚上回家作业很多，家里俩孩子一年级比四年级作业还多，希望老师能合理安排课后作业！
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：临近期末，洛龙一实小翠云分校一年级，孩子晚上回家作业很多，家里俩孩子一年级比四年级作业还多，希望老师能合理安排课后作业！
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：临近期末，洛龙一实小翠云分校一年级，孩子晚上回家作业很多，家里俩孩子一年级比四年级作业还多，希望老师能合理安排课后作业！
洛龙区教体局回复：接到诉求，该校立即召开一年级专题会议，要求各班任课老师有计划引导学生期末复习，延时作业布置要适量，精选精练。一年级放学后不留书面作业，可以适当安排学生进行实践活动。学校也会每天随机抽查学生作业情况，如有作业布置不当将全校通报批评。欢迎大家拨打5950005随时沟通。
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