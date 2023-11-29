洛阳辖区连霍、二广、宁洛高速恢复通行

记者从洛阳高速交警支队获悉，截至1月16日10时25分，洛阳辖区连霍高速、二广高速、宁洛高速所有站口以及盐洛高速吕店站正常通行(危险品车禁上)，其余高速因降雪道路结冰仍在封闭中。

记者从洛阳高速交警支队获悉，截至1月16日10时25分，洛阳辖区连霍高速、二广高速、宁洛高速所有站口以及盐洛高速吕店站正常通行(危险品车禁上)，其余高速因降雪道路结冰仍在封闭中。

洛阳高速交警提醒，雨雪天气，请广大驾驶员及时关注路况信息。如需出行，请减速慢行，保持好车距。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鲲鹏）（洛阳高速交警供图）