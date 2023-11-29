洛阳电力部门积极应对雨雪冰冻天气 保障供电安全

15日11时30分，洛阳市气象台发布暴雪蓝色预警信号。记者了解到，国网洛阳供电公司当日第一时间发布低温雨雪冰冻四级响应命令，全力做好低温雨雪冰冻天气下的电力保障工作。

15日11时30分，洛阳市气象台发布暴雪蓝色预警信号。记者了解到，国网洛阳供电公司当日第一时间发布低温雨雪冰冻四级响应命令，全力做好低温雨雪冰冻天气下的电力保障工作。 1月15日，在220千伏福泉变电站，洛阳供电公司运维人员进行直流融冰车接入工作。 15日11时30分，洛阳市气象台发布暴雪蓝色预警信号。记者了解到，国网洛阳供电公司当日第一时间发布低温雨雪冰冻四级响应命令，全力做好低温雨雪冰冻天气下的电力保障工作。 国网洛阳供电公司相关负责人表示，降温降雪前，洛阳供电公司提前组织开展无人机精益化排查，重点关注4条易覆冰舞动线路，嵩栾、洛宁电网对外联络的13条线路。重点区域提前设置人工观冰点，科学研判覆冰舞动风险，坚决避免电网设备故障发生。做好防冻保暖措施排查，重要及覆冰风险高的变电站及时恢复有人值守，发现设备覆雪、挂冰风险，及时采取除冰措施，消除风险隐患。 洛阳供电公司加强负荷及新能源发电预测，合理安排电网运行方式，做好电力电量平衡。同时，加大城市供水、供暖、供气等“生命线”供电设施保障力度，落实交通枢纽、医院学校、高铁电铁牵引站供电等重要用户供电设施监控、特巡等工作，深入开展“煤改电”线路和台区隐患排查及治理，加强运行状态监测，按照“先复电、后抢修”原则，优先快速恢复“煤改电”等重要及民生客户供电。 洛阳供电公司备足抢修抢险所需物资装备，提前完成除、融冰装置的调试维护，做到随时待命、随取随用。同时，充分做好雨雪冰冻灾害事故预想，开展多部门协同应急演练，做足应对准备。 记者了解到，截至目前，洛阳市县供电公司180支抢修队伍、829名抢修人员及7辆应急发电车、121台应急发电机、5台负荷转移车等资源严阵以待，全力做好各项防范和应对工作。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 张果峰 王晨晨 白雅楠 文/图）