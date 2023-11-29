河南省2024年度统一考试录用公务员公告发布 计划招录9900人

根据公务员法和《公务员录用规定》等法律法规，河南省公务员局决定组织实施全省2024年度统一考试录用一级主任科员及以下和其他相当职级层次公务员工作。现将有关事项公告如下：

一、录用计划

全省计划录用公务员及参照公务员法管理的机关(单位)工作人员9900人(具体招考职位及有关要求见附件1)。

二、报考条件

报考者应当具备下列资格条件：

(一)具有中华人民共和国国籍。

(二)年龄一般为18周岁以上、35周岁以下(1988年1月至2006年1月期间出生)；除对年龄有特殊要求的职位外，对于2024年应届硕士、博士研究生，放宽到40周岁以下(1983年1月以后出生)。

(三)拥护中华人民共和国宪法，拥护中国共产党领导和社会主义制度。

(四)具有良好的政治素质和道德品行。

(五)具有正常履行职责的身体条件和心理素质。

(六)具有符合职位要求的工作能力。

(七)具有大学专科及以上文化程度。

在境内就读的2024年应届毕业生应当于2024年7月31日前取得毕业证(学位证)，并以其即将获得的最高学历报考；其他报考者应当在报名前取得相应学历(学位)。我省全日制技工院校高级工班、预备技师(技师)班毕业生，可分别参照大专、本科文化程度报考。报考法官助理和检察官助理等职位的，学历学位条件还须相应符合法官法、检察官法等相关规定。

(八)具备拟录用职位要求的其他资格条件。

1.对于报考职位要求的政治面貌、资格证书等其他资格条件，报考者应当在报名前具备相应资格条件。

2.专业条件按照国务院学位委员会和教育部《职业教育专业目录》(2021年版)、《普通高等学校本科专业目录》(2023年版)、《研究生教育学科专业目录》(2022年版)执行。专业类别包含关系如下：专业要求为学科门类的，该门类所包含的专业类和一级学科均符合要求；专业要求为一级学科的，该一级学科所包含的二级学科均符合要求；专业要求为专业类的，该专业类所包含的具体专业均符合要求。在上述专业目录中没有具体对应的，可参照主要课程、研究方向、学习内容和职位专业需求等，综合研判是否符合职位要求。

3.招考职位要求有基层工作经历的，报考者必须具备相应的基层工作经历。基层工作经历，是指在县(市、区、旗)、乡(镇、街道)党政机关，村(社区)党组织或者村(居)委会，以及各类企业、事业单位工作过(参照公务员法管理的事业单位不在此列)。在军队团和相当团以下单位工作的经历，退役士兵在军队服现役经历，可视为基层工作经历。基层工作经历起始时间按照《关于公务员考录中基层工作经历起始时间界定的意见》界定，基层工作经历计算时间截至2024年1月。

4.招考职位要求面向服务基层项目人员的，报考者须是服务期满且考核合格的我省原大学生村干部或我省招募的参加高校毕业生“三支一扶”计划、志愿服务西部计划、志愿服务贫困县计划、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划人员，以及在部队服役满5年的我省高校毕业生退役士兵。我省招募的参加“政府购岗”计划、特招医学毕业生计划服务期满且考核合格人员，也可报考面向服务基层项目人员定向招考的职位。在原国家连片特困地区重点县、国家扶贫开发重点县和省定扶贫开发工作重点县的县、乡(镇)事业单位工作满5年的事业编制人员和本县退役士兵，可报考本县面向服务基层项目人员定向招考的职位。

5.招考职位要求面向高校毕业生退役士兵的，报考者须是按照国家招生计划统一录取的全日制普通高等院校毕业生从我省入伍，服现役期满退役的士兵(含毕业学年入伍并在服役期间取得学历的)；按照国家招生计划统一录取的全日制普通高等院校学生在校期间从我省入伍，服现役期满退役后复学取得学历的退役士兵；从我省入伍，服现役期间取得国家承认的大专以上学历的退役士兵。

现役军人、普通高等院校在读的非2024年应届毕业生、在职公务员和参照公务员法管理的机关(单位)工作人员，不得报考。公安院校公安专业2024年应届毕业生不得报考公安机关面向社会招考的职位。司法院校司法行政警察类专业2024年应届毕业生不得报考司法机关面向社会招考的职位。

因犯罪受过刑事处罚的人员、被开除中国共产党党籍的人员、被开除公职的人员、被依法列为失信联合惩戒对象的人员，在各级公务员招考中被认定有舞弊等严重违反录用纪律行为的人员，公务员和参照公务员法管理的机关(单位)工作人员被辞退未满5年的，以及法律法规规定不得录用为公务员的其他情形的人员，不得报考。

报考者不得报考录用后即构成公务员法第七十四条第一款所列情形的职位，也不得报考与本人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的人员担任领导成员的用人单位的职位。

三、信息发布及咨询

全省2024年度统一考试录用公务员工作专用网站为河南人事考试网(http://www.hnrsks.com)。招考公告及与本次招考总体工作有关的信息和事项通过该网站发布。

各省辖市(含济源示范区、航空港区，下同)公务员主管部门和省直招录机关(单位)，通过其考试录用公务员工作专用网站发布本市、本机关(单位)招录工作的相关信息和具体事项，并公布政策咨询电话，在工作时间内解答关于本市、本机关(单位)招考职位资格条件和资格审查等方面的咨询和问题(专用网站及政策咨询电话见附件2)。

省人事考试中心(省公务员考试测评中心)和各省辖市人事考试机构在其考试录用公务员工作专用网站公布咨询电话，在工作时间内解答关于报名申请提交、报名确认和缴费、准考证打印等方面的咨询和问题。

四、报名程序

本次招考采取网上报名方式。报名程序包括报名申请提交及资格初审、报名确认和缴费、准考证打印三个环节，具体要求为：

(一)报名申请提交及资格初审

每名报考者限报考一个职位，报名与考试时使用的本人有效身份证及相关信息，在考试录用全过程必须一致。报考者可于2024年1月18日9:00至1月24日17:00期间，通过河南人事考试网登录报名系统，按照报名流程和有关要求进行注册、报名。

报名前，须认真仔细阅读并签订网上报名协议、诚信承诺书，确保所填报的报名申请信息全面、真实、准确、完整、有效；须全面了解职位要求，与自身情况逐一对照，结合报名系统提示，自行判断是否具备相应的资格条件、是否符合职位要求等，理性、审慎选择报考职位，避免误报、错报。

资格初审由报名系统自动即时审核，主要审核报考者填报的信息是否齐全、格式是否正确。报名提交审核成功的，即为通过资格初审，报考者不能再改报其他职位，也不能再修改报考信息。未通过资格初审的报考者，可于2024年1月24日17:00前如实修改完善相关信息并重新提交报名申请，也可改报其他职位；2024年1月24日17:00报名系统关闭后，不能再提交报名申请或改报其他职位。资格初审不对报考者填报信息的真实性、准确性进行审核，初审通过不代表报考者符合职位报考条件。

为方便报考者，本次考试在各省辖市(含济源示范区)均设置考点，可按方便、就近原则自行选择1个考点城市。

报考者须诚信报考，凡提供虚假报名申请材料或虚假填写报名信息的，一经查实，取消其报考资格或录用资格；有恶意注册报名信息，扰乱报名秩序，伪造、变造有关证件、材料、信息等骗取考试资格行为的，将按有关规定严肃处理。因误报、错报职位或提交虚假信息等所产生的一切后果，由报考者本人承担。

资格审查工作贯穿考试录用全过程，在各环节发现报考者不具备报考资格条件、不符合报考职位要求或存在不得考录情形的，按规定取消其报考资格或者录用资格。

(二)报名确认和缴费

通过资格初审的报考者，应于2024年1月31日9:00至2月4日17:00期间登录河南人事考试网进行报名确认和缴费。根据省发展改革委、省财政厅批准的收费标准，报考者按每人每科30元缴纳笔试考务费。最低生活保障家庭报考者可直接与当地人事考试机构联系办理报名确认和减免费用手续。逾期未完成网上报名确认并缴费的，按自动放弃处理。

各招考职位的报名缴费人数与拟录用人数的比例应当不低于5:1。对原国家连片特困地区重点县、国家扶贫开发重点县和省定扶贫开发工作重点县的乡镇(不含城关镇)职位，报名缴费人数与拟录用人数的比例可放宽到3:1。达不到以上规定比例要求的，相应核减该职位的拟录用人数直至取消该职位。核减、取消职位情况，以及取消职位的报考人员名单、重新选报职位的相关要求，统一在河南人事考试网公布。

招考职位被取消的报考者，可于取消职位公布后至2024年2月11日17:00期间，登录河南人事考试网重新选报其他职位。未能重新选报职位的，按自动放弃处理，退还缴纳的笔试考务费。

(三)准考证打印

已报名确认并缴费的报考者，于2024年3月12日9:00至3月17日9:30期间登录河南人事考试网自行下载打印准考证。