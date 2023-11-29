洛阳市商务领域安全生产(消防)工作视频会议召开

2024年1月12日，洛阳市商务局组织召开岁末年初商务领域安全生产工作会议暨全市商务领域消防安全视频培训会。

为贯彻落实省商务厅、市安委会和市消安委安全生产工作部署要求，清醒认识当前我市商务领域安全生产(消防安全)工作面临形势，深刻汲取火灾事故教训，全力确保商务领域经营主体安全稳定，全力确保一季度“开门红”安全稳定环境，全力确保人民群众度过一个欢乐祥和的新春佳节，2024年1月12日，洛阳市商务局组织召开岁末年初商务领域安全生产工作会议暨全市商务领域消防安全视频培训会。市商务局、4个行业(商)协会，以及各县区商务主管部门、大型商超、农批市场、宾馆酒店、汽车流通、再生资源回收、会展公司、电商企业等200多家重点企业600余人分别在主会场和分会场参会。

会上，邀请了市消防救援支队就“认真吸取火灾事故教训扛起消防安全生产责任”进行了安全生产(消防安全)知识辅导，一级指挥长袁利峰用安阳“11·21”特别重大火灾事故及商务系统其他典型火灾案例，深刻阐述做好安全生产工作的重要性和必要性。大家纷纷表示，此次会议培训具有很强的针对性、指导性，提升了商务领域安全生产(消防安全)管理水平，培养了高标准的安全习惯，促使大家把安全管理意识放在首位。

最后，市商务局党组成员、二级调研员陈天文就如何做好春节前后各项安全工作进行了部署，并特别强调了“六个一定要”：一定要引起思想上的高度重视；一定要深刻汲取事故教训；一定要持续开展好“六查一打五整治”专项行动；一定要把安全隐患当事故去认真反思整改；一定要将安全责任压实到具体人；一定要把春节前后的安全工作做到细而又细。（李国胜 胡六安）