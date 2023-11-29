孟津降雪量最大！洛阳主城区及部分县区达到暴雪级别

16日早，记者从洛阳市气象局获悉，昨天白天到今日凌晨洛阳大部分地区出现大到暴雪，目前降雪已停止。

16日早，记者从洛阳市气象局获悉，昨天白天到今日凌晨洛阳大部分地区出现大到暴雪，目前降雪已停止。 16日早，记者从洛阳市气象局获悉，昨天白天到今日凌晨洛阳大部分地区出现大到暴雪，目前降雪已停止。 数据显示，15日08时至16日05时，国家观测站降雪量(毫米)为：孟津14.5、新安14.3、主城区12、洛宁10.5、偃师9.7、宜阳9.6、伊川8.6、汝阳7.5、嵩县7.3、栾川4.4。 16日5时，国家观测站积雪深度(厘米)为：孟津12、新安12、主城区7.3、洛宁9、偃师6、宜阳8、伊川3、汝阳2、嵩县2、栾川0。 对于栾川积雪深度为0的情况，市气象台工作人员介绍，此次雨雪天气过程中，栾川县雨雪相态复杂，加之前期栾川县气温较高，此次降水以雨夹雪为主，栾川国家观测站无积雪，周边有电线结冰情况。 注：24小时降雪量等级(单位毫米) 微量(<0.1)、小雪(0.1～2.4)、中雪(2.5～4.9)、大雪(5.0～9.9)、暴雪(10.0～19.9)、大暴雪(20.0～29.9)、特大暴雪(≥30.0) 市气象部门发布短期预报 16日(周二)：傍晚到夜里有小到中雪，气温-2℃～2℃。 17日(周三)：阴天，气温-3℃～6℃。 18日(周四)：雨夹雪转小雪，东北风3级～4级，气温-1℃～3℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博 文/图）