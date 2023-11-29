因降雪，洛阳多地汽车站发布停运通知。
因降雪，洛阳多地汽车站发布停运通知。
因降雪，洛阳多地汽车站发布停运通知，内容如下：
新安汽车站停运通知
根据气象灾害信息，预计24小时内将会出现道路结冰，2024年1月16日新安境内班线客车、组团公交、县内公交全部停运，恢复运营时间另行通知，请及时关注媒体信息。
县交通运输局将严格落实有关规定，督促客运企业加强应急保障，做好极端天气下滞留旅客服务工作，加强与有关部门的协同联动，严格执行领导带班、24小时专人值班等规定，确保道路安全畅通，旅客运输平稳有序。
新安汽车站电话：0379-67296008，0379—67296080，0379-67296100
2024年1月15日
孟津汽车站车辆停运通知
由于大雪天气影响，为确保广大乘客出行安全，孟津汽车站于2024年1月16日所有运营班线全部停运，恢复运营时间另行通知。
请广大乘客相互转告，给您的出行带来不便，敬请谅解！咨询电话：0379-67912706
孟津汽车站
2024年1月16日
偃师汽车站车辆停运通知
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