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因降雪，洛阳多地汽车站发布停运通知
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.16 09:33

　　因降雪，洛阳多地汽车站发布停运通知，内容如下：

新安汽车站停运通知

　　根据气象灾害信息，预计24小时内将会出现道路结冰，2024年1月16日新安境内班线客车、组团公交、县内公交全部停运，恢复运营时间另行通知，请及时关注媒体信息。

　　县交通运输局将严格落实有关规定，督促客运企业加强应急保障，做好极端天气下滞留旅客服务工作，加强与有关部门的协同联动，严格执行领导带班、24小时专人值班等规定，确保道路安全畅通，旅客运输平稳有序。

　　新安汽车站电话：0379-67296008，0379—67296080，0379-67296100

　　2024年1月15日

孟津汽车站车辆停运通知

　　由于大雪天气影响，为确保广大乘客出行安全，孟津汽车站于2024年1月16日所有运营班线全部停运，恢复运营时间另行通知。

　　请广大乘客相互转告，给您的出行带来不便，敬请谅解！咨询电话：0379-67912706

孟津汽车站

2024年1月16日

偃师汽车站车辆停运通知

（来源：新安汽车站、孟津汽车站、偃师汽车站）⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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