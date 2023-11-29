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19日前洛阳将出现持续阴雨雪天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.01.16 09:22

　　昨日，2024年首场大范围雨雪过程已“上线”。中国天气网提示，此轮降水过程相态复杂，北方多地雨雪频繁转换。

　　昨日，继白天发布暴雪蓝色预警信号后，洛阳市气象台于19时20分发布暴雪黄色预警信号：预计未来12小时老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区降雪量在6毫米以上，请注意防范。

　　“降雪量6毫米以上”这一信息令很多市民不解，为什么降雪量只有几毫米？市气象专家解释，降雪量是按照雪化成水的量计算的，降雪量与雪的厚度是两个概念。6毫米的降雪量，如果是纯雪的话，其积雪厚度为8厘米左右。

　　市气象台根据最新气象资料分析，受西南暖湿气流和较强冷空气共同影响，19日前我市将出现持续阴雨雪天气，最高气温较前期明显下降。受冷空气影响，18日、21日风力较大。

　　最近几天天气预报

　　今日：阴天有小到中雪，气温-2℃～2℃。

　　明日：阴天，气温-3℃～6℃。

　　18日(周四)：雨夹雪转小雪，东北风3级～4级，气温-1℃～3℃。

　　19日(周五)：阴天有零星小雪，气温-2℃～1℃。

　　20日(周六)：阴天，气温-3℃～3℃。

　　21日(周日)：阴天间多云，偏北风3级～4级，气温-5℃～2℃。

　　22日(周一)：多云，气温-6℃～0℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博/文 记者 孙自豪/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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