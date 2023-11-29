19日前洛阳将出现持续阴雨雪天气

今日：阴天有小到中雪，气温-2℃～2℃。 昨日，2024年首场大范围雨雪过程已“上线”。中国天气网提示，此轮降水过程相态复杂，北方多地雨雪频繁转换。 昨日，继白天发布暴雪蓝色预警信号后，洛阳市气象台于19时20分发布暴雪黄色预警信号：预计未来12小时老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区降雪量在6毫米以上，请注意防范。 “降雪量6毫米以上”这一信息令很多市民不解，为什么降雪量只有几毫米？市气象专家解释，降雪量是按照雪化成水的量计算的，降雪量与雪的厚度是两个概念。6毫米的降雪量，如果是纯雪的话，其积雪厚度为8厘米左右。 市气象台根据最新气象资料分析，受西南暖湿气流和较强冷空气共同影响，19日前我市将出现持续阴雨雪天气，最高气温较前期明显下降。受冷空气影响，18日、21日风力较大。 最近几天天气预报 今日：阴天有小到中雪，气温-2℃～2℃。 明日：阴天，气温-3℃～6℃。 18日(周四)：雨夹雪转小雪，东北风3级～4级，气温-1℃～3℃。 19日(周五)：阴天有零星小雪，气温-2℃～1℃。 20日(周六)：阴天，气温-3℃～3℃。 21日(周日)：阴天间多云，偏北风3级～4级，气温-5℃～2℃。 22日(周一)：多云，气温-6℃～0℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博/文 记者 孙自豪/图）