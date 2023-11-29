涧西区青岛路二社区：业主自治有结余 拿来给业主发奖励

13日上午，在涧西区长安路街道青岛路二社区天建93号院的车棚前，几张长条桌上摆满了空气炸锅、烧水壶、马克杯等物品，一串串彩色气球和红色饰品增添了喜悦的气氛，业主们的脸上都洋溢着笑容。这是天建93号院业主自治奖励大会的现场。

业主委员会成员给业主发放奖品

13日上午，在涧西区长安路街道青岛路二社区天建93号院的车棚前，几张长条桌上摆满了空气炸锅、烧水壶、马克杯等物品，一串串彩色气球和红色饰品增添了喜悦的气氛，业主们的脸上都洋溢着笑容。这是天建93号院业主自治奖励大会的现场。

2023年3月中旬，小区8号楼要对燃气管道进行微改造。由于所需资金不够，业主委员会发出倡议，呼吁业主出钱支持，得到了大家的响应，仅一天时间就筹齐了所需资金。业主委员会向主管部门申请并获批后，改造工程交给施工单位进行，4天时间全部完工。

“过完元旦，业主们新缴纳了半年的物业费，我们对全部款项进行了盘点，除去各项开支后尚有结余，于是便把之前大家用于微改造筹集的钱全额返还。”业主委员会主任杨小莉说，不少业主在交钱时表示“这笔钱是捐给小区的，不需要返还”，这让她非常感动。因此，他们购买了空气炸锅、烧水壶等奖品，按照每名业主所缴钱款的比例，发放不同的奖品，感谢他们为小区建设作出的贡献。

一手拿着1000元，一手抱着玻璃杯套盒和拖把套装，80岁的张中英老人笑盈盈。老人说，改造小区是大伙儿的事情，况且每月每户收取35元的物业费，除去各项开支，可能也结余不了多少。“没想到，业主委员会不仅把钱还给我了，还发奖品！”老人说着又笑了起来。

记者了解到，此次微改造共有18户业主筹集资金近1.2万元，每户从200元至2000元不等，出资金额全凭自愿。当日的奖励大会现场，业主委员会将这些钱全部返还给大家。短短9个月时间结余近1.2万元，杨小莉等人是怎么做到的呢？

“小区的事就是大家的事，能自己动手的事就坚决自己干，尽量不花钱或少花钱。”杨小莉说，在天建小区，有特长的热心居民担任义务“维修师”“花艺师”“水电工”，遇到花池破损了、地面不平了、楼道变脏了，在居民微信群里说一声，家家户户出来搭把手。久而久之，各项开支就节省下来了。

从杂乱无章到井然有序，从人心涣散到邻里团结，天建小区用了12年。2012年5月，原有物业公司撤离后，小区陷入无主管的窘境。在征求大多数居民的意见后，长安路街道党工委提出“自己的家自己管”，指导并帮助天建小区成立了党支部和业主委员会，逐步建立居民民主议事协商机制，开启了小区的业主自治之路。12年来，业主委员会和居民们一起努力，所有事情大家商量着办，让一个曾经长期无人管理、垃圾遍地、污水横流的老旧院落，慢慢变成了有花间步道和车棚、车位，环境整洁的宜居小区。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 杨岸柳 文/图）