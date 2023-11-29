全长274米！310国道偃师伊河特大桥九孔桥项目完工

昨日，随着最后一块标牌安装到位，历时8个月建设的310国道洛阳市境(偃师段)伊河特大桥右幅二期的九孔桥项目顺利完工。
昨日，随着最后一块标牌安装到位，历时8个月建设的310国道洛阳市境(偃师段)伊河特大桥右幅二期的九孔桥项目顺利完工。
昨日，随着最后一块标牌安装到位，历时8个月建设的310国道洛阳市境(偃师段)伊河特大桥右幅二期的九孔桥项目顺利完工。该桥全长274米，桥面宽18米，设计时速为80公里，双向6车道，按公路Ⅰ级标准建设。该桥交付使用后，将彻底解决伊河特大桥存在汛期安全隐患问题，有利于完善洛阳外联内通的大交通格局，带动沿线经济社会高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 杨鹏 摄)
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