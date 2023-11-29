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洛阳8岁白血病儿童小里约：“一家人在一起就是幸福”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.16 08:43
小里约展示他画的全家福

　　12日中午，新安县石井镇元古洞村村民陈龙道看了看表，走出了家门。伴着阵阵犬吠声，他走过约3层楼高的蜿蜒碎石小路，伫立在路口向东远望，盼着儿子小里约放学归来。

　　今年8岁的小里约患有白血病，在刚刚完成又一轮放疗、化疗后，现在的他经不起一点儿磕碰。最初，陈龙道坚持接送孩子上下学，但懂事的小里约因为心疼父亲，不让他接送。陈龙道拗不过儿子，最后妥协为在路口接儿子放学，陪伴他走过那段“危机四伏”的碎石小路，因为小里约最怕狗。

　　“这是我的孩子，我要让他活”

　　小里约出生于2016年。因那一年举办了里约奥运会，文化程度不高的陈龙道突发奇想，为儿子取了个小名——里约。让所有人没想到的是，新生命诞生的这份喜悦，竟在几个月后被一纸“急性淋巴细胞白血病”的诊断书打破。

　　“娃子命苦，他从小到大在医院的时间比在家都多。”陈龙道说，原本他一直在外地打工，儿子生病后，他便辞了工作带着孩子四处看病。这些年来，孩子经历了数次化疗，小小的他承受了许多成年人都难以忍受的痛苦，“娃子来世上受苦了，我这一辈子都对不起他”。

　　小里约刚查出患病的那段时间，不时需要做骨穿，又粗又长的骨穿针需要从孩子的后背扎进去，孩子疼得哇哇乱叫。陈龙道不敢看，他跑到手术室外的角落里痛哭流涕，一拳一拳地捶着自己的胸口：“为啥生这病的人不是我？”

　　那段日子，村里的一些邻居明里暗里地给陈龙道“带话”，大意就是普通农村家庭摊上生这病的娃子没有前途，让他把娃子放在火车站听天由命。陈龙道不认命：“这是我的孩子，我要让他活！”

　　2019年，妻子和陈龙道离了婚。陈龙道说，每个人都有自己的选择，他不怪妻子，这娃子他管。在那之后，陈龙道细细地算了一笔账，他将小里约患病后的各种花销和借亲戚朋友的钱一笔笔地记在本子上，光是外债已高达三四十万元。欠人钱的滋味不好受，陈龙道下定决心，娃子的病要治，家里欠的钱也要努力还。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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