洛阳18家单位存在火灾隐患被曝光

连日来，市消防救援支队以冬春火灾防控工作为抓手，开展消防安全突击检查，现将18家存在火灾安全隐患的单位进行曝光，督促其尽快整改。

连日来，市消防救援支队以冬春火灾防控工作为抓手，开展消防安全突击检查，现将18家存在火灾安全隐患的单位进行曝光，督促其尽快整改。 连日来，市消防救援支队以冬春火灾防控工作为抓手，开展消防安全突击检查，现将18家存在火灾安全隐患的单位进行曝光，督促其尽快整改。 1.洛阳崇弘停车场投资建设管理有限公司 隐患：地下停车场违规设置易燃可燃品仓库；安全出口数量不足；未按规定划分防火分区；仓储区域违规设置床铺；存在电动车违规停放和充电行为。 2.涧西区洛阳酷酷网络科技有限公司 隐患：1002室喷淋设置不符合规定；未按规定组织防火检查及时消除隐患等。 3.洛阳丹尼斯量贩有限公司纱厂分公司 隐患：一楼室内消火栓、灭火器被遮挡；卖场西侧通道被货物占用等。 4.老城区凌空玻璃厂仓库 隐患：西侧仓库内电器线路老化，且部分未穿管保护；西侧仓库内灭火器配备数量不足等。 5.瀍河区聚康商务酒店 隐患：档案资料不完善；控制柜显示火警信息未及时处理。 6.洛阳理工学院王城校区 隐患：2号学生公寓楼B区二楼两处防火卷帘停用；图书馆二楼一处防火卷帘轨道变形、未降落到底，一处防火卷帘无法远程控制下降等。 7.洛阳奥吉特生物科技有限公司 隐患：厂房西侧员工休息室使用夹心为可燃材料彩钢板搭建，厂房北侧司机休息室使用夹心为可燃材料彩钢板搭建。 8.伊滨区李村镇转角酒店 隐患：一楼大厅、一楼储藏间、三楼杂物间缺少烟感报警器；一楼到二楼楼梯上疏散指示标志损坏等。 9.孟津区吉利悉恩酒店 隐患：三楼西侧楼梯间、四楼东侧楼梯间堆放杂物；抽查三楼客房过滤式消防自救呼吸器过期。 10.偃师怡园春大酒店宴天下分店 隐患：二楼、三楼东侧走道、疏散楼梯间吊顶、墙壁使用材料不符合标准。 11.孟津区银庄娱乐中心 隐患：未设置机械排烟设备。 12.新安县栗乐网吧 隐患：西侧楼梯间疏散指示标志损坏；吧台对面疏散通道被占用等。 13.汝阳县城关镇大歌星音乐会所 隐患：水泵房门未设置防火门；包间内缺少应急照明灯等。 14.宜阳县杨波采耳修脚店 隐患：部分电器线路敷设不符合标准；未开展消防宣传教育培训等。 15.伊川县龙都水悦酒店服务有限公司 隐患：未开展员工消防安全培训并建立记录；二楼休息大厅南侧走道东侧尽头房间门至最近安全出口疏散距离不符合规范要求；西南侧楼梯间设置仓库等。 16.洛阳双惠菌业有限公司 隐患：仓库内违规停放电动车；灭火器超期未检等。 17.河南京邦达供应链有限公司洛阳分公司洛宁运营部 隐患：电线未穿管保护；违规使用小太阳电烤扇；出口堆放杂物堵塞疏散通道等。 18.栾川县潭头镇乐尚音乐馆 隐患：堵塞营业区二楼安全出口。 （洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩）