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提醒！这些“牛奶”竟然都是饮料
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.16 08:34

　　“原以为买的是大牌子的纯牛奶，结果竟是乳味饮料……”近日，市民陈先生向记者反映，他在洛龙区一家医院门外的商店购买了一提牛奶，原以为买的是“特仑苏”纯牛奶，实际购买的却是与之包装十分相似的“特伦经典原味风味饮料”。等他返回商店退货才发现，这里出售的常见名牌牛奶也都不对劲儿，而一些消费者在选购时并没注意到。

　　“我不知道这些饮品算不算假货，但客观上误导了部分消费者。”陈先生表示，希望借助晚报提醒更多人注意，以免有人像他一样，稀里糊涂花钱却买错了东西。

　　买了一提“牛奶”，朋友发现竟是饮料

　　陈先生说，前几天他去伊洛东路某医院看望朋友，在医院门外的商店买了一提牛奶，他原以为买的是“特仑苏”纯牛奶，结果随行的朋友发现，这其实是“特伦经典原味风味饮料”，只是两者的包装十分相似。

　　回到商店，陈先生又换了一提“蒙牛高钙牛奶”，结果又被朋友指出，这提所谓的“蒙牛高钙牛奶”，竟然也是一种饮料。

　　“牌子不是蒙牛，而是蒙牛友芝友。包装箱上显示，产品种类属于‘配制型含乳饮料’，配料表里是水、全脂乳粉、白砂糖及一大串食品添加剂。”陈先生说，无奈之下，他再次退了货。

　　事后，陈先生越想越不对劲，他觉得商家出售的这些产品外包装与一些知名品牌的牛奶过于相似，尽管售价相对低了一些，但对于他这样不了解行情价的消费者来说，已经造成了误导。

　　“我要看望的朋友患有糖尿病，如果喝了这款‘牛奶’，可能对身体造成伤害。好在我们及时发现问题，但其他消费者能不能发现，就说不准了。”陈先生说。

　　名字里有牛奶，其实是饮料

　　12日上午，记者来到伊洛东路某医院门外一家名为“麦妮超市”的商店，在其店门口的显眼位置，堆放着各类礼袋装的饮料。

　　只见其中一些使用了“蒙牛”“经典”“特伦”等字样的饮品，外包装与国内一些知名品牌的牛奶十分相似，但仔细观察可以发现，这些不是牛奶，而是饮品。

　　以其中一款礼袋上写着“特伦牧典”的饮品为例，其礼袋上“来自中国乳都核心区”“营养新高度”等字样十分显眼，但产品包装盒上清晰显示，这其实是济源市博牛饮品有限公司生产的乳味饮料，配料表写明成分为水、全脂奶粉、浓缩苹果汁及各类食品添加剂。

　　除了“特伦牧典”，这家商店还售卖礼袋上写有“特伦经典”“经典牧场”“蒙牛高钙牛奶”“蒙牛高钙零蔗糖牛奶”等字样的各类饮品，但无一例外，都不是牛奶，而是复合饮品、风味饮料等。

　　此外，这些“牛奶”均没有明码标价。商家说，其价格从45元到90元不等。

　　部分产品外包装涉嫌误导消费者，已责令整改

　　当日，记者将有关情况反映至洛龙区市场监管局，执法人员很快来到现场。

　　经查，该商家所售的部分产品外包装涉嫌误导消费者，执法人员已现场责令商家进行整改。同时，执法人员要求商家对相关产品明码标价，在售卖时履行告知义务。

　　执法人员表示，部分产品通过打擦边球起名，模仿知名品牌包装，在郊区、农村等消费者辨别能力较低的区域市场占据了一席之地。下一步，他们将针对此类情况开展进一步调查，一旦发现侵权或违法行为，将及时跟进处理。

　　同时，执法人员提醒广大消费者，在购买商品时要仔细查看商标、配料表等内容，对于价格明显偏低的商品要警惕，避免上当受骗。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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