省减灾委考核组来洛开展年度考核

昨日，省减灾委员会第五考核组来洛，开展2023年度防灾减灾救灾工作考核。

昨日，省减灾委员会第五考核组来洛，开展2023年度防灾减灾救灾工作考核。

在工作汇报会上，考核组组长、省国防动员办公室副主任熊志强对考核工作进行动员部署。他指出，要充分认识防灾减灾救灾工作考核的重要意义，坚持底线思维、增强忧患意识、扛起政治责任，全面强化防灾减灾救灾工作。要准确把握工作重点，认真研究考核细则，落实重要决策部署，推动防灾减灾救灾工作高效开展。要严格考核工作程序标准，积极配合考核工作，实事求是反映情况，确保高质量完成考核任务。

市委常委、常务副市长张玉杰汇报了我市2023年度防灾减灾救灾工作开展情况。他表示，洛阳将全力配合考核组工作，并以此次考核为契机，进一步扛牢防灾减灾救灾政治责任，完善监测预警发布机制，提升突发事件应急处置和救援能力，提升全民防灾减灾意识和应急避险能力，切实维护好人民群众生命财产安全，为经济社会高质量发展筑牢安全屏障。

会上，考核组传达了《河南省减灾委员会关于开展2023年度防灾减灾救灾工作考核的通知》文件精神。未来几天，考核组将通过查阅资料、实地抽查、走访座谈、随机问卷等形式，对我市部分市直部门和县区的防灾减灾救灾工作落实情况进行考核。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 刘仟仟）