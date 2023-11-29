昨日，市政协党组理论学习中心组集体学习研讨(扩大)会召开。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

昨日，市政协党组理论学习中心组集体学习研讨(扩大)会召开。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

会议认真学习习近平总书记《论党的自我革命》中《时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，把党的伟大自我革命进行到底》重要篇章；深入学习领会习近平总书记关于严肃党内政治生活的重要讲话和重要指示批示精神，关于树立和践行正确政绩观的重要论述，关于以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干等重要论述，关于新时代加强和改进人民政协工作的重要讲话精神；传达学习省政协党组《关于进一步加强全省政协系统党的建设工作的若干意见》等。

会前，市政协党组理论学习中心组成员进行了自学。会上，与会人员围绕“坚持党要管党，加强自身建设”主题开展集体学习研讨，结合自身思想和工作实际进行交流发言。

孙延文强调，全市政协系统要进一步提升思想认识，坚持和加强党的全面领导，一以贯之、坚定不移把全面从严治党不断引向深入，以党的建设高质量引领市政协各项工作高质量发展。要把开展好主题教育作为政协履职首要政治任务，高站位谋划、高标准要求、高质量推动，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，学思用贯通、知信行统一，扎实推动主题教育走深走实，努力把学习成效转化为政协履职的生动实践。要树立和践行正确政绩观，站稳人民立场，力戒形式主义，主动顺应新形势新任务新要求，着力加强自身建设，聚焦全市中心工作，深入一线调研，积极建言资政，广泛凝聚共识，全面推进政协工作提质增效。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）