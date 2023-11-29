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莫让门槛拦住这“桩”好事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.01.16 08:32

　　想装充电桩，为啥这么难？看晚报，有市民在洛阳网“百姓呼声”平台反映，购买新能源汽车近两个月，因小区物业公司设置门槛，安装充电桩的企业注册资本金须达到3000万元以上方可进场施工，至今迟迟未能安装充电桩。

　　买了新能源车本是好事，没想到却遇到安装充电桩的烦恼，家住九洲城锦园小区的牛先生非常困惑。作为车主，他肯定优先选择汽车厂商推荐的充电桩安装企业。小区物业公司却要求施工企业注册资本金必须达到3000万元以上才可进场施工，这种一刀切的做法，把“实力”与注册资本金画等号，将一大批充电桩安装企业拒之门外，不但车主不赞同，也引发社会关注热议。市物业办表示现有法规没有类似限制。有关律师也认为，设置门槛看似出于安全考虑，实则于法无据，物业公司的做法涉嫌不正当竞争。

　　其实，安装不安装充电桩，找谁安装充电桩，决定权在业主个人，物业公司只是配合者。前不久，吉林长春的孟女士因为安装充电桩遭到小区物业公司拒绝而将对方告上法庭。当地法院从民法典确立的“绿色原则”出发，判决物业公司须配合业主安装充电桩，为广大车主安装充电桩“撑腰”。

　　近几年，新能源汽车快速驶入寻常百姓家，也带来了巨大的充电需求。不少车主们希望能在停车位上安装充电桩，以实现在家门口的“充电自由”。然而在安装充电桩时，有的物业公司以各种理由拒绝充电桩进小区，还有物业公司坐收“进场费”，将安装充电桩这一民生工程做成一桩生意……打通充电“最后一公里”，着实考验社会多方的治理智慧。

　　小小充电桩折射大民生，一头关系着车主的权益，一头关系着新能源汽车的发展推广。中州时代预计今年投产，洛阳将打造具有全国影响力的新能源产业基地，充电桩进小区难题不解决，新能源汽车产业链的“最后一公里”可能就不通，莫让门槛拦住这“桩”好事。面对这类问题，需要小区物业公司从服务业主考虑，也需要社会各方共同携手，多措并举解决好车主的充电问题。（洛谭）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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