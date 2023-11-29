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乘风起势 奋进洛阳丨技能洛阳篇：厚植沃土育匠才
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.16 08:39

河南省第二届职业技能大赛洛阳展区

　　就业是最大的民生，技能是就业的根本。

　　回望2023年，洛阳文旅持续火爆出圈，沉浸演绎、剧本娱乐、汉服体验等新文旅业态风生水起。席卷大街小巷的“汉服热”，源于洛阳深厚的文化根基，同时也离不开成千上万名通过人社部门“人人持证”职业技能培训上岗的汉服妆造师。他们通过美丽的汉服妆造，传承中华文化，向游客讲述洛阳故事。他们也实现了家门口就业，收入噌噌上涨，日子也越来越好！

　　过去这一年，我市坚持把“人人持证、技能洛阳”建设与产业发展、城市提质和乡村振兴有机结合，不断完善政策体系，注重改革创新，以提升劳动者职业素质和技能为核心，强化培训主体建设，持续提升培养和评价能力，聚焦培训方向，精准开展培训和评价取证，实施就业创业支持行动，推动技能人才队伍成长壮大。

　　如今，越来越多的劳动者实现一技在身、一证在手，一条条致富路已在脚下铺就。

　　精准开展培训 提升就业能力

汉服妆造技能培训 洛报融媒记者 王博东 摄

　　技能改变人生，技能成就梦想，老城区33岁的宋亚南对此深有体会。她原是一名地产置业顾问，婚后担心忙起来没时间照顾孩子，索性辞职成为全职宝妈。几年后，孩子上学了，赋闲在家的她却突然有了本领恐慌。

　　去年，宋亚南经推荐来到邻里中心参加免费职业技能培训，后来，在结业现场就与汉服馆签了约，开始持证上岗成为一名汉服妆造师。“感谢人社部门的好政策，让我们这些宝妈找到合适的岗位，工作时间灵活，每月有几千元收入。”如今，宋亚南每天送完孩子上学，就到汉服馆为预约的游客化妆，逢人便夸“人人持证”职业技能培训。

　　涧西区46岁的彭小宁前两年失业，近期她找到了一份新工作。“去年，我经社区推荐参加了‘人人持证’职业技能培训，成为洛阳首批持证上岗的健康照护师，听说经验丰富的健康照护师月薪上万元呢！”彭小宁说，她对新工作充满期待。

　　去年我市印发的《洛阳市2023年“人人持证、技能洛阳”建设工作实施方案》(简称《方案》)明确，要坚持“技能培训为就业、技能培训促增收”工作主线，开展重点领域、重点行业和重点群体技能培训，全年完成职业技能培训30余万人次；新培养技能人才17万名，其中高技能人才5.5万名；新建成职业技能等级认定机构50家，全面提升技能就业、技能增收成效。

　　《方案》的出台为“人人持证、技能洛阳”建设提供了制度保障，树起了技能成才的“风向标”，通过开展精准培训，我市逐步形成以技能促就业、以就业促增收的良性循环。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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