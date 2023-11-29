全省义务教育优质均衡发展现场推进会在洛召开

昨日，全省义务教育优质均衡发展现场推进会在西工区召开。会议深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，认真贯彻落实全国义务教育优质均衡发展现场推进会精神和省委省政府决策部署，总结我省工作成效，交流各地发展经验，部署下步工作，加快推进全省义务教育优质均衡发展和城乡一体化。

昨日，全省义务教育优质均衡发展现场推进会在西工区召开。会议深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，认真贯彻落实全国义务教育优质均衡发展现场推进会精神和省委省政府决策部署，总结我省工作成效，交流各地发展经验，部署下步工作，加快推进全省义务教育优质均衡发展和城乡一体化。

副省长宋争辉出席会议并讲话，围绕义务教育发展开展专题调研。省政府副秘书长赵学东、省教育厅厅长毛杰等出席活动。

宋争辉指出，推进义务教育优质均衡发展，是落实立德树人根本任务的应有之义，是强化现代化建设人才支撑的源头工程，是办好人民满意教育的重要基点。他强调，要准确把握新阶段党中央对义务教育优质均衡发展的新要求，坚持立德树人，强化五育并举，牢牢把握正确办学方向。要突出工作重点，着力扩大城区学位供给，全面振兴乡村教育，促进城乡教育公平，加强教师队伍建设，推动教育数字化转型，持续深化教育综合改革。要锚定目标，全面压实责任、科学组织实施、强化督导评估、加强宣传引导，确保高质量实现义务教育优质均衡发展目标，办好人民满意的教育。

会前，参会人员到西工区西下池小学、芳林路小学、洛阳市实验中学西校区、洛阳市零一四学校、红山实验小学等地进行实地观摩。推进会上，省教育厅、省发改委、省财政厅、省人社厅作了发言，濮阳市、西工区作了经验交流。

市委市政府高度重视教育工作，围绕优质均衡创建和办好人民满意教育目标，坚持以超常规思维、超常规投入、超常规举措、超常规力度，大力优化调整教育资源布局，持续深化基础教育综合改革，不断推动教育内涵建设和质量提升，加快建设与副中心城市相匹配的教育体系。西工区是全国义务教育优质均衡发展先行创建区。近年来，该区坚持教育优先发展，先后投资近5亿元，新建、改扩建中小学29所，新增学位7500余个；投资4800万元，实施智慧教育“十大专项行动”；深化校地合作，引进北师大、天津大学等名校优质资源与西工区联合办学；深化“县管校聘”、校长职级制、课堂教学、五育并举课程等改革，全面激发办学活力，以有力举措推动义务教育优质均衡发展。

会上，还对第二批“河南省义务教育学校标准化建设先进单位”进行表彰。

省发改委副主任支安宇、省财政厅副厅长刘翔煜、省人社厅副厅长王曙辉、省教育厅总督学刘林亚，洛阳市副市长王国辉参加相关活动。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）