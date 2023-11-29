金谷二十四友：西晋文坛的才子们（数字里的洛阳）

历史上，洛阳有不少与数字相关的典故，如三代之居、三国归晋、建安七子、竹林七贤、“二陆入洛，三张减价”、金谷二十四友等。

历史上，洛阳有不少与数字相关的典故，如三代之居、三国归晋、建安七子、竹林七贤、“二陆入洛，三张减价”、金谷二十四友等。

看似简单的数字背后，藏着哪些鲜为人知的故事？古人所说的三代、三川、三河等，究竟指代什么？我们这就来看一看。

二十四友，依附贾谧

《文心雕龙·时序》中说：“晋虽不文，人才实盛。”在西晋文坛上，活跃着一个著名的文学团体，就是二十四友。他们因常在金谷园中举行诗会，又称金谷二十四友。

金谷园是西晋巨富石崇的别墅，建在洛阳城外的金谷涧中。晋惠帝在位时，皇后贾南风擅权，贾南风的外甥贾谧也权倾一时。据《晋书》记载，贾谧“好学，有才思”，又喜欢风雅。他身边聚拢了许多趋炎附势之人，巨富石崇及才子潘岳、左思、陆机等都在其中。

二十四友因依附贾谧而存在，《晋书》中还记录了他们的“完整名单”，称：“渤海石崇、欧阳建，荥阳潘岳，吴国陆机、陆云，兰陵缪征，京兆杜斌、挚虞，琅邪诸葛诠，弘农王粹，襄城杜育，南阳邹捷，齐国左思，清河崔基，沛国刘瑰，汝南和郁、周恢，安平牵秀，颍川陈眕，太原郭彰，高阳许猛，彭城刘讷，中山刘舆、刘琨，皆傅会于谧，号曰二十四友，其馀不得预焉。”

石崇是二十四友中的核心人物，为人豪爽，足智多谋。他的好友潘岳不仅“美姿仪”，还才华出众，位列二十四友之首。二人对贾谧极尽谄媚之能事，每次见到贾谧外出，都要“望尘而拜”，这也为他们将来的悲剧埋下了祸根。

晋惠帝元康六年(公元296年)，征西大将军祭酒王诩要从洛阳前往长安，石崇也从太仆卿调任征虏将军，即将离京。临行前，他组织了一次金谷宴集，让大家赋诗叙怀，称谁若作不出来，就“罚酒三斗”。在《金谷诗序》中，石崇“感性命之不永，惧凋落之无期”，还一一抄录了众人姓名、年龄及官职等。

永康元年(公元300年)，因贾南风废杀太子，八王之乱愈演愈烈。在赵王司马伦发动的宫廷政变中，贾南风、贾谧被杀。二十四友中的石崇、潘岳及欧阳建等受到牵连，也被诬谋反，同时被诛。

潘岳曾作《金谷诗》称：“投分寄石友，白首同所归。”如今两人同上刑场，可谓一语成谶。

洛阳纸贵，陆机才多

在二十四友中，左思是一个另类。他出身寒微，貌丑口讷，若不是《三都赋》引得豪贵之家竞相传抄，京师洛阳为之纸贵，他很难进入贾谧身边的这个文学圈子。

《三都赋》包括《魏都赋》《吴都赋》和《蜀都赋》，共一万多字。左思为之构思十年，写成之后又找张华、皇甫谧等名流进行推介，才得以“一夜爆火”，令整个洛阳城为之轰动。成名后的左思为贾谧讲《汉书》，成为二十四友之一。后来贾谧被杀，左思退居洛阳宜春里，一心读书著述。八王之乱中，齐王司马冏想召他为记室督，他以生病为由拒绝了。太安二年(公元303年)，河间王司马颙的部将张方进攻洛阳，左思为避祸移居冀州，数年后病逝。

除了《三都赋》，左思的代表作还有《咏史》八首等，诗风豪迈，人称“左思风力”。陆机是东吴才子，初到洛阳时还看不起左思，后来则自愧不如。

西晋灭吴后，晋武帝改元太康，并开创了“天下无穷人”的太康盛世。太康末年，陆机和弟弟陆云从吴地北上洛阳，打算在名流云集的京师闯出一片天地。

与左思相比，陆机的家世十分优越。他的外曾祖父是东吴政权的奠基者孙策，祖父陆逊、父亲陆抗俱为东吴重臣。出身名门的他“少有奇才，文章冠世”，因此听说左思作《三都赋》时，表现得十分不屑。

《晋书》中称，陆机入洛后就有作《三都赋》的打算，他得知左思也在写，不由抚掌而笑，写信给弟弟陆云说：“此间有伧父，欲作《三都赋》，等他写成后，也不过是用来盖酒坛子罢了。”然而，“及思赋出，机绝叹伏，以为不能加也，遂辍笔焉”。

在西晋文坛上，陆机与潘岳齐名，有“陆才如海，潘才如江”之誉。后人常将他与才高八斗的曹植并论，如南宋文学家叶适说：“自魏至隋唐，曹植、陆机为文士之冠。”

可是，八王之乱持续多年，陆机也被卷了进去。太安二年(公元303年)，他兵败于洛阳七里涧，后来遇害，被夷三族。

金谷之后，还有兰亭

二十四友中，石崇和陆机都算是文武双全，但要论打仗，他们的名气都比不上刘琨。

据《晋书》记载，刘琨长相俊朗，气度非凡，和兄长刘舆都加入了二十四友。贾谧被杀后，他的日子也不好过，但因“父兄皆有当世之望”，得以在八王之乱中保全性命。

年轻时，刘琨和祖逖在洛阳担任司州主簿，两人同榻而眠，闻鸡起舞，早已立下建功立业的远大志向。永嘉元年(公元307年)，他出任并州刺史，在晋阳(今太原)一带安抚流民，抵御胡寇，直到西晋灭亡。

建兴四年(公元316年)，并州被前赵的石勒夺去，刘琨只好投奔幽州刺史、鲜卑人段匹磾(音同堤)，并与其结为兄弟。次年，琅琊王司马睿得知晋愍帝已被害，在建邺(今南京)建立东晋。他加封刘琨为侍中、太尉，并赐其名刀一把。段匹磾又以刘琨为大都督，让其率军讨伐石勒。

然而，因为段部鲜卑内斗，东晋太兴元年(公元318年)，刘琨被段匹磾下狱。东晋权臣王敦又派人密告段匹磾，让他杀掉刘琨。当年五月，刘琨被缢杀，其子侄四人同时遇害。

《晋书》中记载，刘琨与石崇一样精通音律，他在晋阳时常被胡骑包围，曾“中夜奏胡笳，……向晓复吹之，贼并弃围而走”。《重赠卢谌》一诗是刘琨在狱中所作，不仅表达了他对晋室的忠诚，那句“何意百炼刚，化为绕指柔”也是他壮志未酬的写照。

东晋时的桓温是一代枭雄，曾三次北伐中原，一度收复洛阳，并带回了刘琨家的老婢。她一见桓温就流泪道：“公甚似刘司空。”桓温大喜，忙问哪里像，老婢说：“面甚似，恨薄；眼甚似，恨小；须甚似，恨赤；形甚似，恨短；声甚似，恨雌。”桓温听了大为扫兴。

刘琨死后，二十四友烟消云散。东晋永和九年(公元353年)三月，会稽内史王羲之与谢安、支遁等名士到山阴兰亭饮酒赋诗，并作了《兰亭集序》。从此，“南兰亭”与“北金谷”并称，成为晋代文坛的两桩盛事。（洛报融媒·洛阳网记者 张广英）