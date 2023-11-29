洛阳市纪委监委：以精准监督护航产业高质量发展

产业是城市发展的根基，加快发展风口产业是重振洛阳辉煌的必然选择。2023年，全市纪检监察机关聚焦市委产业发展“136”工作举措，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，以有力有效监督推动各地各单位把准产业风口、强化创新引领、重塑产业格局，服务保障市委市政府中心工作落实落地见效。

产业是城市发展的根基，加快发展风口产业是重振洛阳辉煌的必然选择。2023年，全市纪检监察机关聚焦市委产业发展“136”工作举措，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，以有力有效监督推动各地各单位把准产业风口、强化创新引领、重塑产业格局，服务保障市委市政府中心工作落实落地见效。

成立监督专班，凝聚监督合力

市纪委监委成立由第四监督检查室牵头的产业发展专项监督工作专班，充分发挥“室组”联动监督优势，组织市发改、科技、工信、文广旅、金融、商务等部门，定期召开产业发展监督工作座谈会。针对产业发展中存在的堵点难点痛点问题，制订产业发展专项监督工作方案，紧盯重点项目、重大任务、关键工作，梳理出37项监督重点，探索形成了“专班+例会”“清单+台账”“调研+督办”“激励+严惩”4项工作机制，构建监督检查、督促整改、追责问责、激励保护的监督闭环。

孟津先进制造业开发区汇聚了以中石化百万吨乙烯项目为龙头的石化类、新材料类企业400余家，是我市产业发展的主阵地、主引擎。为进一步畅通服务产业发展“绿色通道”，孟津区纪委监委建立常态化联系重大项目和企业制度。纪检监察干部进企业、进项目，摸实情、听真话，深入排查政务服务和行政审批方面短板弱项，督导职能部门落实“一企一策”靶向服务，点对点帮助企业解决发展难题。

“上次反映的问题解决后，项目进展更加顺利，我们对如期完工投产的信心更足了。”近日，面对回访的宜阳县纪委监委工作人员，洛阳古城机械有限公司负责人表示，将加快项目建设，为县域经济社会发展作出积极贡献。

洛阳古城机械新能源汽车零部件项目是省级重点项目，为确保该项目尽快建成投产，宜阳县纪委监委产业发展监督工作专班主动对接协调相关职能部门，监督推动解决土地征用、道路交通、政策落实、用水用电等各方面问题，以有效监督压紧压实各相关职能部门服务保障责任，推动项目建设高质高效。

聚焦关键环节，解决发展难题

为培育壮大优势产业集群，市纪委监委产业发展监督工作专班紧盯服务保障措施、优化营商环境等工作落实，聚焦十大产业集群和35个重点产业项目，每月协同相关派驻纪检监察组，采取“四不两直”“重点式”“嵌入式”“回头看”等监督方式，开展督导调研，对调研发现的问题向相关职能部门发出《工作建议函》，以有力监督推动问题解决、项目建设廉洁高效。

洛龙区纪委监委聚焦重点产业链发展，实地走访卡瑞起重、格力电器、汇工轴承等7家产业链条龙头企业，深入了解企业在产业配套、涉企政策、品牌建设等方面存在的问题和意见建议，细化产业链条发展交办问题、任务、责任、落实等“四张清单”，对账式监督推动职能部门建立服务产业链专题交流机制，组织龙头企业梳理填报《洛阳制造供需产品目录》，每季度开展一次服务产业链发展专题交流活动，促进产业链上下游企业融通发展。

2023年，全市纪检监察机关产业发展监督工作专班开展会议监督105次，现场督导129次，发出工作建议函9份，督促协调推动解决了包括中州时代新能源生产基地项目施工许可证办理、海澜集团洛阳产业园项目水电气暖安装等重点项目建设问题173个。