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提醒！洛阳部分公交线路临时调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳公交集团微博 2024.01.16 08:15

　　今日洛阳公交集团微博发布消息称，受雨雪天气影响，根据道路情况，截至2024年1月16日8:00，部分公交线路停运或做出调整。

　　受雨雪天气影响，根据道路情况，截至2024年1月16日8:00，以下公交线路停运或做出调整：

　　一、临时停运线路36路、51路、73路、83路、86路、87路、89路、90路、91路、111路、112路、113路、118路、208路、V6路、V7路、V10路、V12路、V17路、V18路、V19路、伊滨区1号线、伊滨区2号线、寇店环线、万安山专线、便民5号专线、便民6号专线

　　二、临时调整线路

　　1路：调整为“魏紫路二乔路口-高铁龙门站”区间运行；

　　11路：调整为“洛阳站-天津路联盟路口”区间运行；

　　12路：从滨河北路孙辛辅路口西发车，沿原线行驶至南昌路与乐山路交叉口后，改走南昌路直行，调整路段去、回程一致；

　　14路: 从谷水西发车，沿原线行驶至中州西路与秦岭路交叉口后，改走中州西路、武汉路、联盟路恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　16路：调整为“中州东路公交停车场-纱厂北路玄武门大街口”区间运行；

　　18路内环: 沿原线行驶至玄武门大街与北大街交叉口后，改走北大街、中州东路恢复原线；

　　19路：调整为“中州东路公交停车场-西苑路武汉路口”区间运行；

　　21路：从武汉路蓬莱路口南发车，改走武汉路、联盟路恢复原线运行，调整路段去、回程一致；

　　22路：调整为“中州东路公交停车场-芳华路周山大道口”区间运行；

　　24路：调整为“牡丹广场东-衡山路芳华路口”区间运行；

　　27路：调整为“武汉南路蓬莱路口-芳华路周山大道口”区间运行；

　　31路: 从谷水西发车，沿原线行驶至联盟路与天津路交叉口后，改走联盟路、南昌路、西苑桥、古城路、学府街恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　32路：调整为“南苑路南昌路口-纱厂北路玄武门大街口”区间运行；

　　34路、76路：从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至中州东路与夹马营路交叉口后，改走中州东路、新街、唐宫东路恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　39路：调整为“关林庙公交枢纽站-丰润东路河洛路口”区间运行；

　　40路：调整为“春晴路金谷园路口-丽春西路浅井南路口”区间运行；

　　41路: 调整为“洛阳站-四通路铁路桥”区间运行；

　　45路：调整为“西关-周山大道芳华路口”区间运行；

　　48路: 调整为“金谷园路春晴路口-平等街北口”区间运行；

　　50路：调整为“洛阳站-西苑路龙鳞路口”区间运行；

　　52路：调整为“春晴路金谷园路口-杨村”区间运行；

　　57路: 从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至中州东路与夹马营路交叉口后，改走夹马营路、九都东路恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　61路：调整为“茹凹-玄武门大街纱厂北路口”区间运行；

　　62路：调整为“洛阳站-伊洛路学府街口”区间运行；

　　63路：调整为“蓬莱路武汉南路口东-王城大道关林路口”区间运行；

　　65路：调整为“西关-伊洛路学府街口”区间运行；

　　70路：从武汉南路蓬莱路口南发车，沿原线行驶至西苑路与天津路交叉口后，改走西苑路、牡丹广场、南昌路(不再进入银川路)恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　72路：从谷水西发车，沿原线行驶至联盟路与周山大道交叉口后，改走联盟路、南昌路、河洛路、周山大道、华夏路恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　95路：从牡丹广场东发车，沿原线行驶至南昌路与丽春西路交叉口后，改走南昌路、河洛路、周山大道、瀛洲桥恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　98路：调整为“魏紫路二乔路口-王城广场”区间运行；

　　202路：调整为“洛阳站-九都西路浅井南路口”区间运行；

　　207路: 从谷水西发车，沿原线行驶至长安路与西苑路交叉口后，改走西苑路、南昌路、九都西路恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　V3路: 调整为“中州东路公交停车场-四通路铁路桥”区间运行；

　　V5路: 从滨河北路丰润东路口发车，沿原线行驶至华夏路与周山大道交叉口后，改走周山大道、河洛路至南昌路后恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　V8路：调整为“中州东路公交停车场-平等街北口”区间运行。

　　以上线路将根据道路通行情况适时进行调整，请乘客及时留意最新信息，也可拨打公交热线63411661进行咨询。⑥
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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