洛阳启动低温雨雪冰冻灾害四级应急响应

刚刚，洛阳市人民政府低温雨雪冰冻灾害应急指挥部发布《关于启动低温雨雪冰冻灾害四级应急响应的通知》。

刚刚，洛阳市人民政府低温雨雪冰冻灾害应急指挥部发布《关于启动低温雨雪冰冻灾害四级应急响应的通知》。具体内容如下：

关于启动低温雨雪冰冻灾害四级应急响应的通知

各县区低温雨雪冰冻灾害应急指挥部，市低温雨雪冰冻灾害应急指挥部成员单位：

1月15日，市气象局发布重要天气预警报告(暴雪预警Ⅳ级)：15至18日我市将出现明显降雪天气。15日下午到16日，阴天转中到大雪，高海拔山区局部有暴雪；17至18日阴天有小雨或雨夹雪，18日下午到夜里雨夹雪转中雪。过程累计降水量8到15毫米，积雪深度5厘米左右，山区10厘米左右。受较强冷空气影响，15日起最高气温较前期明显下降，预计16日、19日最高气温0到2℃；过程最低气温出现在21日早晨，全市零下6℃到零下4℃，山区零下8℃到零下6℃。

根据《洛阳市防范低温雨雪冰冻灾害应急预案》有关规定，经会商研判，市人民政府低温雨雪冰冻灾害应急指挥部决定于1月15日21时启动低温雨雪冰冻灾害四级应急响应。各级各有关部门要高度重视，统筹安排部署，做好雨雪冰冻灾害防范应对工作，坚持“人民至上、生命至上”，严格落实市委、市政府工作部署和要求，加强会商研判，及时发布预警信息，落实启动响应措施，做好低温雨雪天气防范应对工作，全力保障人民群众生命财产安全。要做好应急救援力量预置，突出交通运输、城市运行、农业农村、保暖保供等重点领域灾害应急处置工作；加强学校、养老院、福利院、医院、在建工地和学生、老年人、生活困难人员、受灾安置人员等重点区域、重点群体的安全保障；要强化城市主干道、立交桥、铁路、民航等运行管控，各级责任人立即上岗到位，24小时值守；各级抢险救援队伍严阵以待，确保险情早发现、早报告、早处置，最大程度减轻灾害损失。

2024年1月15日

⑥