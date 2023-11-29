保障道路畅通！洛阳城管预置12支应急队伍共计1200余人

15日晚8时左右，洛阳市区部分地面已有积雪，相关融雪工作开始。为应对本轮降雪天气，洛阳市城管局环境卫生服务中心提前预置12支应急队伍共计1200余人，各类除雪设备121台，加强值班值守，全力保障市区道路畅通。 15日晚8时左右，洛阳市区部分地面已有积雪，相关融雪工作开始。为应对本轮降雪天气，洛阳市城管局环境卫生服务中心提前预置12支应急队伍共计1200余人，各类除雪设备121台，加强值班值守，全力保障市区道路畅通。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 彭晓丹 文/图）