洛阳市直高中改造提升项目最新进展

想办好人民满意的教育，基础设施首先要跟上。连日来，记者走进理工附中、科大附中等市直高中改造提升项目现场，工程建设者全力推进项目建设，奋力冲刺如期完工目标。

科大附中新建教学楼效果图

想办好人民满意的教育，基础设施首先要跟上。连日来，记者走进理工附中、科大附中等市直高中改造提升项目现场，工程建设者全力推进项目建设，奋力冲刺如期完工目标。

去年，洛阳市高标准开展市直高中改造提升项目，涉及洛一高、科大附中、理工附中、洛六高等学校，主要针对各学校在教学、生活、运动和安全等方面存在的短板进行改造提升，更好满足学生学习生活需求。

“运动场、公共浴室、餐厅、实验室……改造提升的内容与学生们的学习、生活息息相关。”洛阳市住建局相关负责人介绍，改造提升项目还包含3栋新建单体建筑，分别是洛十高新建教职工宿舍、洛六高新建餐厅宿舍楼、科大附中新建教学楼。

工人对理工附中餐厅房顶进行防水作业施工

据介绍，去年11月底，除科大附中、理工附中餐厅改造施工难度较大、改造周期延长外，其他改造提升类施工项目实现基本完工。新建工程各项手续办理、施工招标等均按节点推进。

自洛阳市主题教育“大攻坚、见实效、建新功”行动开展以来，洛阳市住建局持续完善工作方案，倒排工期，加强督导，推动市直高中改扩建项目提质提效。

“成立专班驻场协调，明确每日施工任务，推动施工高效开展。”洛阳市城建中心新基建技术服务科科长赵旭辉说，为了不影响学生们住宿、用餐、上课，工人们利用节假日和开学后的周末放假时间错峰赶工期，全力保证备受关注的民生工程高质量完成。

目前，科大附中餐厅三楼改造工程已完成新屋顶钢结构构件、室外电梯设备安装等节点任务，本月底前将完成主体屋面结构施工，奋力冲刺4月1日前具备就餐条件目标。理工附中餐厅改造工程同样高质高效，新改造的餐厅进入收尾阶段，2月中旬前将完成灶具、燃气调试安装工作，春节开学后交付使用。

理工附中改造餐厅焕然一新

改造工程稳步推进，新建项目均已如期开工。记者在科大附中新建教学楼施工现场看到，土方开挖、管线迁移等作业正加紧开展。与此同时，洛十高新建教工宿舍、洛六高新建餐厅宿舍楼等施工作业如火如荼：洛六高场地已完成法桐移栽，正在进行管道迁改；洛十高场地已通过五方地基验槽，正在进行回填土施工。

洛阳市住建局相关负责人表示，将持续完善施工方案，全力做好要素保障，推进项目建设跑出“加速度”，推动民生工程早日完工、尽快投用，为师生提供更加舒适、安全的校园生活。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图）