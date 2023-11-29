请注意！途经洛阳龙门站的部分高铁晚点

记者从洛阳铁路部门获悉，受降雪天气影响，截至1月15日17时45分，途经洛阳龙门站的G664、G1888、G1832、G1880、G674次等列车晚点运行。请各位旅客及时关注车站广播及公告，不要远离候车厅，以免耽误行程。
记者从洛阳铁路部门获悉，受降雪天气影响，截至1月15日17时45分，途经洛阳龙门站的G664、G1888、G1832、G1880、G674次等列车晚点运行。请各位旅客及时关注车站广播及公告，不要远离候车厅，以免耽误行程。
记者从洛阳铁路部门获悉，受降雪天气影响，截至1月15日17时45分，途经洛阳龙门站的G664、G1888、G1832、G1880、G674次等列车晚点运行。请各位旅客及时关注车站广播及公告，不要远离候车厅，以免耽误行程。
洛阳市气象台预计，今天夜里大雪转中雪，明天白天阴天有小到中雪，偏东风2～3级，气温-3℃到3℃，请注意出行安全。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚）
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