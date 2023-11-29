年轻人接近八成！去年洛阳全市博物馆接待游客1599万人次

15日，记者从洛阳市文物局获悉，2023年，洛阳全市博物馆、纪念馆接待游客总量达1599万人次，比2019年游客总量增加729万人次，增幅达83.8%。

15日，记者从洛阳市文物局获悉，2023年，洛阳全市博物馆、纪念馆接待游客总量达1599万人次，比2019年游客总量增加729万人次，增幅达83.8%。

去年，游客接待量排名前六位的博物馆分别是：隋唐洛阳城应天门遗址博物馆，358万人次；洛阳博物馆，252万人次；二里头夏都遗址博物馆，143万人次；洛阳古墓博物馆，130万人次；隋唐大运河文化博物馆，125万人次；洛阳三彩艺术博物馆，85万人次。

?数据显示，参观博物馆的女性游客占53.63%，男性游客占46.37%。在游客年龄分布上，0岁至18岁占13.14%，19岁至30岁占37.79%，31岁至40岁占比25.73%，41岁至50岁占13.45%，50岁以上占9.89%。可以看出， 40岁以下的年轻游客占比接近八成，是参观博物馆的主力军。在观众来源方面，洛阳市内游客占总数的25.52%，来自省内其他城市的游客占比为30.19%，省外游客占比为44.29%。总体看来，来自外地的游客超过总接待量的七成。

外地游客最喜欢去哪家博物馆？数据显示，在洛阳博物馆的游客中，来自外地的游客占比明显高于本市游客，其中，来自省内其他城市的游客占30.21%，省外游客占58.74%。2023年，除常规展览外，洛阳博物馆还推出“其宁惟永——北魏洛阳永宁寺特展”“八大古都文物特展”“曌——武则天和她的时代”特展、“华夏衣冠系列展——时裳·武则天”特展等一系列多元化展览，吸引各地游客纷至沓来。

年轻游客最喜欢哪家博物馆？当然是“最刺激”的洛阳古墓博物馆。在该博物馆的游客接待数据中，40岁以下的游客占比达85.75%。去年，该博物馆结合自身文物资源，推出多个沉浸式体验活动，通过游戏形式引导入馆游客实现角色转变，在古今穿越中触摸历史的温度。

洛阳市文物局相关负责人介绍，按照市委、市政府关于规划建设五大都城遗址博物馆群建设工作的部署，我市正有序推进五大都城遗址博物馆群建设，科学整合文物资源、创新展示形式，强化科技赋能，融入多元业态，今年，将为更多游客带来更加精彩的博物馆之旅。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 阎桦 文/图）