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洛阳上市后备企业增至135家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.15 18:50

　　记者15日从洛阳市金融工作局获悉，截至去年年底，洛阳市市定上市后备企业已达135家，总数较年初增加7家。其中，重点层企业31家，基础层企业104家。

　　据介绍，按照《洛阳市市定上市后备企业资源库管理办法》，洛阳采取“动态调整，分层培育”的原则，强化上市后备企业培育，建立“培育一批、股改一批、辅导一批、上市一批”后备队伍，着力实现“十四五”末上市公司达到26家的目标，持续扩大资本市场“洛阳板块”。

　　同时，洛阳市建立上市服务“白名单”制度，将重点层企业和上市公司纳入“白名单”管理，聚焦上市过程中和上市后共性问题，通过建立优化合规证明工作机制、柔性执法工作机制、行政处罚事先通报机制、完善专家顾问“一对一”服务机制等十项机制，为“白名单”企业发展赋能。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 乔金荣 张魏 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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