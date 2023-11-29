截至15日17时，洛阳辖区3条高速全线禁止上站

15日下午，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至1月15日17时，因降雪，洛阳辖区洛卢高速、渑淅高速、栾卢高速全线禁止所有车辆上站。其他高速及站口正常通行。

高速通行情况(高速交警供图)

15日下午，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至1月15日17时，因降雪，洛阳辖区洛卢高速、渑淅高速、栾卢高速全线禁止所有车辆上站。其他高速及站口正常通行。

洛阳高速交警提醒，雨雪天气，请广大驾驶员及时关注路况信息。如需出行，请减速慢行，保持好车距。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鲲鹏 文/图）