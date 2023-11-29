洛阳发布防御指南 应对低温雨雪冰冻

15日至18日，洛阳将有持续阴雨雪天气。15日，洛阳市政府低温雨雪冰冻灾害应急指挥部办公室、洛阳市应急管理局联合发布防御指南，提醒广大群众做好防范。 15日至18日，洛阳将有持续阴雨雪天气。15日，洛阳市政府低温雨雪冰冻灾害应急指挥部办公室、洛阳市应急管理局联合发布防御指南，提醒广大群众做好防范。 防御指南提醒，要及时通过电视、广播、手机、网络等渠道了解天气信息，密切关注天气变化。坚持非必要不外出，确需出门时，提前规划好出行时间、路线和方式，尽量采用公共交通工具，驾车出行要注意路况并做好防滑措施。当预报有长时间雨雪冰冻天气时，要提前储备适量的必要生活物资。要注意用火、用电、用气安全，防止一氧化碳中毒和火灾事故发生。不要到未开发、未开放的“网红打卡点”“野景点”等进行野营、露宿、游览等活动，避免发生意外事故。要注意家禽、畜牧、蔬菜生产设施农业等防寒防冻，并加固大棚，防止大棚坍塌。沿街商户等要及时清除棚(屋)顶积雪冰凌，防止积雪冰凌坠落等造成意外伤亡事件。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 胡婷婷 徐立敏）