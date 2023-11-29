洛阳辖区部分高速站口禁止上站

15日下午，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至1月15日13时41分，因三门峡地区开始降雪，洛阳辖区渑淅高速洛宁北站、洛宁东站禁止所有车辆上站，其他高速及站口正常通行。
15日下午，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至1月15日13时41分，因三门峡地区开始降雪，洛阳辖区渑淅高速洛宁北站、洛宁东站禁止所有车辆上站，其他高速及站口正常通行。
15日下午，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至1月15日13时41分，因三门峡地区开始降雪，洛阳辖区渑淅高速洛宁北站、洛宁东站禁止所有车辆上站，其他高速及站口正常通行。
洛阳高速交警提醒，雨雪天气，请广大驾驶员及时关注路况信息。如需出行，请减速慢行，保持好车距。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鲲鹏 文/图）
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