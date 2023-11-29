隋唐大运河文化博物馆16日临时闭馆

今日隋唐大运河文化博物馆发布公告称，因隋唐大运河文化博物馆周边水管改造维护，2024年1月16日临时闭馆一天，1月17日(周三)正常开馆。

今日隋唐大运河文化博物馆发布公告称，因隋唐大运河文化博物馆周边水管改造维护，2024年1月16日临时闭馆一天，1月17日(周三)正常开馆。 今日隋唐大运河文化博物馆发布公告称，因隋唐大运河文化博物馆周边水管改造维护，2024年1月16日临时闭馆一天，1月17日(周三)正常开馆。 临时闭馆公告 尊敬的游客朋友： 因隋唐大运河文化博物馆周边水管改造维护，2024年1月16日临时闭馆一天，1月17日(周三)正常开馆，隋唐大运河文化博物馆感谢您的支持与理解！ 特此公告。 2024年1月14日 ⑥