隋唐大运河文化博物馆16日临时闭馆

今日隋唐大运河文化博物馆发布公告称，因隋唐大运河文化博物馆周边水管改造维护，2024年1月16日临时闭馆一天，1月17日(周三)正常开馆。
今日隋唐大运河文化博物馆发布公告称，因隋唐大运河文化博物馆周边水管改造维护，2024年1月16日临时闭馆一天，1月17日(周三)正常开馆。
今日隋唐大运河文化博物馆发布公告称，因隋唐大运河文化博物馆周边水管改造维护，2024年1月16日临时闭馆一天，1月17日(周三)正常开馆。
临时闭馆公告
尊敬的游客朋友：
因隋唐大运河文化博物馆周边水管改造维护，2024年1月16日临时闭馆一天，1月17日(周三)正常开馆，隋唐大运河文化博物馆感谢您的支持与理解！
特此公告。
2024年1月14日
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