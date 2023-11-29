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免门票！龙潭大峡谷店·荆紫仙山2024年新春民俗文化节2月10日启幕！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.15 11:52

　　喜气洋洋，新春将至。

　　龙潭大峡谷--荆紫仙山2024年新春文化节已经为您准备好了，只等锣鼓响起，精彩上演！

新春氛围
民俗文化
网红打卡点

　　以游为礼 以礼待客

　　龙潭大峡谷——荆紫仙山2024新春文化节将于2月10日盛大启幕，龙潭大峡谷景区携手荆紫仙山景区“以游为礼，以礼待客”，将为您送上“免门票”大礼包！！

　　活动时间：2024年2月10日——2024年2月25日(农历正月初一至正月十六)

　　优惠政策：龙潭大峡谷景区、荆紫仙山景区免门票入园(需购买景区人身意外险5元/人)

　　龙腾狮跃 民俗闹春

　　压轴大戏——高空舞狮、民间造型艺术——背装、萌宠表演——猴子戏山羊系列节目等民俗表演，将带您沉浸式体验民俗文化和民间艺术的独特魅力

高空舞狮
猴子骑自行车

　　网红地标 打卡圣地

　　今年春节，龙潭大峡谷和荆紫仙山为您精心准备了春节“大礼包”，不仅有年味儿十足的各式民俗表演，龙潭大峡谷的天池秘境游船、步步惊心桥、水上乐园，荆紫仙山的仿真恐龙秀、天坛峰网红秋千等诸多精彩内容，让你畅玩春节假期。

龙潭大峡谷 步步惊心桥
荆紫仙山 仿真恐龙秀

　　山水画廊 地质奇观

　　诗画仙境龙潭大峡谷，经过12亿年的地质沉积和260万年的水流切割旋蚀所形成的高峡瓮谷奇观，堪称世界一流，人间少有。享有“中国嶂谷第一峡”、“古海洋天然博物馆”、“峡谷绝品”和“黄河山水画廊”等美名。

龙潭大峡谷 佛光罗汉崖
龙潭大峡谷 冰瀑

　　黄河圣境荆紫仙山，山势峻峭挺拔，登高俯瞰，心旷神怡。山顶常有浮云缭绕，日出云海变幻莫测，气象万千！春华秋叶，四季流转，风物成诗。借来太华中峰秀压住黄河两岸低，就是荆紫仙山景色的真实写照。

荆紫仙山 桃花岛
荆紫仙山 日出云海

　　特色美食 地道小吃

　　开心玩耍之余，一定少不了品尝龙潭大峡谷的特色小吃。新安烫面角、黄河大鲤鱼、糊涂面……这些新安美食，也只有在新安本地吃到的最为“地道”。

新安烫面角
新安浆面条
铁板鱿鱼

“年味儿”

即将到来的春节

你想要的“年味儿”

就在

龙潭大峡谷--荆紫仙山2024年新春民俗文化节
[ 责任编辑：潘亮 ]
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