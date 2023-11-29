洛阳首件快速预审发明专利获国家授权

洛阳发明、实用新型、外观三种专利快速预审通道全面畅通——今日记者从洛阳市市场监管局获悉，近日，由龙门实验室申报的“一种摆线轮减速器转臂轴承免干涉零件选配方法”发明专利，经洛阳市知识产权保护中心快速预审，获国家知识产权局授权。

洛阳发明、实用新型、外观三种专利快速预审通道全面畅通——今日记者从洛阳市市场监管局获悉，近日，由龙门实验室申报的“一种摆线轮减速器转臂轴承免干涉零件选配方法”发明专利，经洛阳市知识产权保护中心快速预审，获国家知识产权局授权。

据了解，这是该中心面向创新主体开展专利快速预审服务以来，首件获得授权的发明专利。该发明专利从正式提交申请到获得授权仅历时43个工作日，与普通的发明专利授权周期22个月相比，为企业节约了90%以上的时间。此前，该中心已实现其他两种专利的快速预审。

龙门实验室相关负责人表示，目前摆线轮减速器的选配和装配大部分都是由人工进行，装配成功率、生产效率低，并且会影响转臂轴承承载能力和使用寿命，导致装配出来的摆线轮减速器质量容易出现问题。“一种摆线轮减速器转臂轴承免干涉零件选配方法”发明专利将有效解决该问题，保护中心快审通道使该专利快速授权，将极大提高该项技术转化实施效率。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，洛阳市知识产权保护中心自正式运行以来，紧密围绕先进装备制造和新材料两大优势产业，积极为洛阳市创新主体提供专利快速预审、快速维权、知识产权保护协作等服务，凸显了洛阳在帮助企业创新成果快速获取专利保护、服务产业高质量发展的独特优势，洛阳发明、实用新型、外观三种专利快速预审通道全面畅通，标志着洛阳市知识产权保护中心专利预审服务快速通道运行取得实效。截至目前，全市已有250家创新主体获得预审资格，该中心累计接收预审申请128件。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)