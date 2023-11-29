自建房买卖手续怎么办理？最新回复：要满足三个条件

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：家里在安乐东岗有套宅基地，很久没有用了，想过户给别人，手续怎么办？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：家里在安乐东岗有套宅基地，很久没有用了，想过户给别人，手续怎么办？

洛龙区安乐街道回复：根据农村宅基地和村民自建房政策相关内容，我国现行农村宅基地制度的基本特征是：集体所有、成员使用，一户一宅、限定面积，无偿取得、长期占有，规划管控、内部流转。现行宅基地产权制度的基本内容是，农民集体拥有宅基地所有权，农村集体经济组织成员拥有宅基地使用权，宅基地使用权可以转让，双方转让宅基地的行为必须是在平等、自愿的基础上出于自身真实意思表示而签订转让合同。除此之外，还应满足以下要件：一、双方都为同一农村集体经济组织成员；二、不得违反一户一宅的基本原则；三、经过村集体的同意。

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