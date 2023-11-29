隋唐立交地下停车场停用，年卡怎么办？洛阳市弘义集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：隋唐立交地下停车场突然不让停车，要全面维护升级，也没说维护升级要多长时间，年卡用户怎么办？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：隋唐立交地下停车场突然不让停车，要全面维护升级，也没说维护升级要多长时间，年卡用户怎么办？

市弘义集团回复：因隋唐地下停车场消防设施维护维修全面停止使用，在此期间我公司会留存记录，月卡、年卡将统一延长时限，如有需求可以办理更换停车场月卡、年卡或者提出退款申请。

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