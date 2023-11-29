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“就业援助月”专项招聘活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.15 08:52

　　13日上午，2024年洛阳市“就业援助月”专项招聘活动启动仪式在洛龙区泉舜广场举行，110余家企业提供岗位4300多个，吸引6000余人现场求职。

　　110余家企业提供4300多个岗位

　　当日9时许，招聘活动现场人头攒动。入职半年左右月薪可达1万元、技术型岗位接受学徒和“小白”……多家企业给出优厚待遇。记者了解到，在此次现场招聘活动上，共有110余家企业提供4300多个岗位，涉及机械制造、仓储采购、酒店管理、新媒体运营等。

　　“目前，自动化技术员岗位最缺人。”湄格科技(洛阳)有限公司招聘负责人告诉记者，该公司是一家制造电子专用材料的高科技加工企业，目前正为扩大经营规模储备人才。

　　和湄格科技(洛阳)有限公司一样，多家企业求贤若渴，主动向求职者抛出“橄榄枝”。除现场招聘活动外，当天线上“直播带岗”活动同步进行，洛阳龙飞服饰有限公司(海澜集团)等10余家企业有关负责人走进直播间，通过线上互动的方式招贤纳士，吸引26936人次观看。

　　1537人初步达成就业意向

　　“现在填好表格，下午你就可以去公司面试了。”在洛阳道熹机械有限公司招聘台前，有听力残疾的韩福(化名)收到了面试邀请。

　　与以往招聘活动不同的是，此次招聘活动主打“就业帮扶”，聚焦就业困难人员、城镇零就业家庭成员和登记失业残疾人员等重点就业群体。活动现场设有爱心企业招聘区，不仅有10余家爱心企业“送岗位”，还有市残联工作人员“送政策”。残疾人员如果在现场没有找到合适的岗位，可以填写洛阳市残疾人求职登记表，相关部门后续将继续为其推荐就业岗位。

　　市人力资源和公共就业服务中心相关负责人介绍，此次招聘活动共吸引6147人现场求职，1537人初步达成就业意向。

　　专项招聘活动持续至1月31日

　　2024年洛阳市“就业援助月”专项招聘活动以“就业帮扶真情相助”为主题，由各级人力资源和社会保障局、残疾人联合会联合主办，将持续至1月31日。

　　如果您错过了本次现场招聘活动，可以关注各县区开展的现场招聘活动。登录洛阳就业网(www.lyldjy.com)和洛阳人才网(www.lyhero.com)，足不出户即可参与洛阳市2024年“就业援助月”网络招聘会。

　　就业是民生之本，也是民生改善的“温度计”。市人力资源和社会保障局负责人介绍，去年我市实现城镇新增就业9.72万人，共举办线上线下招聘活动417场，提供就业岗位45.9万个，新增农村劳动力转移就业4万人，就业工作取得显著成效。今年，我市人社部门将开展“就业援助月”“春风行动”“百日千万招聘专项行动”“金秋招聘月”等一系列专项招聘活动，进一步强化稳岗就业各项措施，扎实做好高校毕业生、退役军人和残疾人等重点群体就业工作。
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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