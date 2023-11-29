“土木工程”转战“汉服妆造” 洛阳女青年技能大赛上夺冠

日前，在西工区一家培训学校，20多名学员在讲师的带领下，正在进行一场妆造实操练习。

日前，在西工区一家培训学校，20多名学员在讲师的带领下，正在进行一场妆造实操练习。

这位讲师是85后女青年张琼琼。日前在我市举办的汉服妆造技能大赛上，她获得一等奖的好成绩。

她的唐风主题妆造，赢得现场最高分

日前，我市举办汉服妆造技能大赛，从全市各县区初赛选拔出的72名汉服妆造达人，携带个人设计的国风妆造作品依次登场。

张琼琼设计的唐风主题妆造一亮相，便吸引了现场评委和观众的目光，最终赢得现场最高分。

这个作品是盛唐时期的男女汉服妆造。“盛唐时期，女妆雍容华贵、艳丽精致，男妆秀眉白面、精致自然。”她说，为了更好地呈现作品，妆造所需的头饰、发包、头套，都是她手工制作的。

“赛前一个多月，我基本每天下班后要制作发饰、头套到后半夜。”张琼琼介绍，男妆造型很考验妆造师的技能，古装头套制作不仅要贴合模特头型，还要弧度自然。女妆的灵感来源于影视剧中的武则天妆发造型，“我对其妆发进行了一定程度的改造，希望以更加大气、灵动的风格，展现盛唐时期的繁华锦绣”。

从“土木工程”转战“汉服妆造”

张琼琼是洛龙区人，2008年毕业于长沙理工大学土木工程专业。她从小就梦想做一名幕后妆造师，但这在家人眼里是不务正业。高考后，她按照家人的意愿填报了志愿。

大学毕业后，她入职国企，先后在全国多个项目部工作，但这样的工作不是她想要的。

2019年年初，她毅然辞去工作回到洛阳，在一家培训学校系统学习妆造技艺。她拼命学习妆造知识，当年年底参加“献礼华诞”2019中华美业艺术大赛被评为“艺术之星”。

张琼琼说，那次，她参赛的妆造作品是《二郎神》。让她开心的是，她受到了儿时偶像、中国著名化妆造型艺术家杨树云的鼓励。

已培养近300名学员，希望让更多人体验汉服妆造之美

杨树云老师的鼓励，让张琼琼更加坚定了妆造道路。从培训学校毕业后，她被推荐到横店、象山等多个影视基地跟组化装设计。在剧组，妆造不再只是为了美观，而是为了更符合角色需要，老年妆、刀伤妆、侠客妆、帝王妆……在一次次实践中，张琼琼的技艺得到了全面提升。

2022年以来，洛阳汉服强势“出圈”，洛阳需要一批汉服妆造专业人才，张琼琼便回到家乡，在培训学校带汉唐妆造精品班。

目前，已有近300名学员从张琼琼那里学成“出师”，在洛阳的大小汉服店工作。张琼琼说，正在带的这批学员将在春节前毕业。目前她在课堂上增加了新年妆课程，以便春节期间学员“毕业即就业”。

“洛阳汉服产业前景广阔，我想把自己多年的汉服妆造知识传播下去，让更多人体验汉服妆造之美，助力家乡汉服产业发展。”张琼琼说。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）