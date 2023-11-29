洛阳：立良法 促发展 惠民生

日前，市人大常委会审议通过《洛阳市人民代表大会常务委员会关于邻里中心和乡里中心建设的决定》《洛阳市人民代表大会常务委员会关于规范新能源汽车充电基础设施建设和管理的决定》《洛阳市人民代表大会常务委员会关于促进洛阳特色餐饮发展的决定》，为邻里中心和乡里中心高质量建设、可持续发展提供法治保障，对我市新能源汽车充电基础设施建设管理等进行明确规范，为洛阳特色餐饮产业有序发展提供清晰指引。

日前，市人大常委会审议通过《洛阳市人民代表大会常务委员会关于邻里中心和乡里中心建设的决定》(简称《关于邻里中心和乡里中心建设的决定》)《洛阳市人民代表大会常务委员会关于规范新能源汽车充电基础设施建设和管理的决定》(简称《关于规范新能源汽车充电基础设施建设和管理的决定》)《洛阳市人民代表大会常务委员会关于促进洛阳特色餐饮发展的决定》(简称《关于促进洛阳特色餐饮发展的决定》)，为邻里中心和乡里中心高质量建设、可持续发展提供法治保障，对我市新能源汽车充电基础设施建设管理等进行明确规范，为洛阳特色餐饮产业有序发展提供清晰指引。

《关于邻里中心和乡里中心建设的决定》

《关于邻里中心和乡里中心建设的决定》共有13条，对邻里中心和乡里中心建设原则、功能设置、运营管理、“三自”组织建设、数字赋能、外观风貌、宣传引导等方面作出原则性规定，在为当下邻里中心和乡里中心建设提供有效支持的同时，为未来发展留足空间。

●内容及要求

——我市将把邻里中心和乡里中心建设纳入城乡建设发展总体规划，进一步完善政策保障体系，统筹公共服务资源配置，建立常态化工作机制。

——邻里中心和乡里中心建设应当按照实事求是、科学规划、合理布局、因地制宜、分类实施的原则。下一步，我市邻里中心建设将坚持问需于民，统筹、合理设置政务服务、教育培训、卫生医疗、养老托幼、文化体育、便民商业等服务功能，打造为民、便民、惠民的综合服务中心。

——我市邻里中心和乡里中心将采取政府主导、公益为主、市场运作、多方参与的运营模式，同时广泛发动群众参与，建好自治、自乐、志愿组织，进一步增强群众参与感和归属感，实现共建共享。

——我市邻里中心和乡里中心将强化数字赋能，结合区域文化、地域特色，融入优秀传统文化元素，确保邻里中心和乡里中心风貌统一、各有特色。

——市、县(区)人大常委会将定期听取并审议邻里中心和乡里中心建设管理运行情况的工作报告，同时适时开展监督检查，对违法违规情况及时追究责任。

《关于规范新能源汽车充电基础设施建设和管理的决定》

《关于规范新能源汽车充电基础设施建设和管理的决定》共有18条，主要包括充电基础设施界定、建设管理原则、各级政府职责、各部门职责、公用充电设施建设管理、住宅小区充电设施建设管理等。

●内容及要求

——我市新能源汽车充电基础设施建设和管理遵循“政府引导、市场主导、规范管理、智能互联”的原则，构建适度超前、布局合理的智能充电设施网络。

——我市新建小区将执行国家关于新建住宅固定车位充电基础设施配建和预留安装条件比例要求。同时，针对既有小区，我市鼓励在公共停车位上建设充电桩；新建自用充电桩应进行综合评估、按标准建设并规范管理；已有自用充电桩将纳入物业服务企业或者充电设施运营企业统一管理。

——我市将在党政机关、企事业单位和商超、物流园区、产业园区、高速公路服务区、客运中心及旅游景区等公共场所按要求配建充电设施，进一步提高建成区公共充电基础设施覆盖率。

——我市还支持探索开展无线充电、自动无人充电等新技术研发，探索建设集加油、加气、加氢、充换电等综合能源服务于一体的综合充电项目。

——充电设施运营单位要对充电费用和充电服务费明码标价，在显著位置或者客户端公布收费标准，明确告知用电量、用电价格、用电时长、服务热线等信息。针对用电过程中遇到的问题，用户可通过“12345”政务服务热线咨询、投诉、举报，相关部门将第一时间受理。

——我市鼓励有条件的专用充电设施向社会公众开放，同时，有资质的运营商可对小区内部共享停车位和单位内部停车场开展充电基础设施市场化运作管理，切实提升公共充电基础设施覆盖率和利用率。

《关于促进洛阳特色餐饮发展的决定》

《关于促进洛阳特色餐饮发展的决定》共有18条，针对食材加工、品牌培育、产业发展、人才培养、宣传推广、监督管理等内容作出详细规定。

●内容及要求

——市、县(区)两级政府要结合实际制定和实施相关政策措施，建立健全协调机制。商务部门要负责牵头组织实施，市场监管部门会同有关部门加强洛阳特色餐饮标准化体系建设，完善“洛阳味道”知识产权保护体系等。

——我市鼓励和支持洛阳特色餐饮企业运用新技术、新工艺对洛阳水席、各类汤品、面点等洛阳特色餐饮开展产品研发创新。

——市、县(区)两级政府应当建立健全洛阳特色餐饮产业协同发展机制，推动洛阳特色餐饮产业与农业生产、食品加工、旅游休闲、健康养生等产业联动发展。

——我市将加强产教融合、人才培训与交流，建立健全“河洛名厨”激励机制等内容，交流弘扬洛阳美食文化。

——市人大常委会将对洛阳特色餐饮发展促进工作进行监督检查，定期听取市政府关于洛阳特色餐饮发展促进工作情况报告，确保《关于促进洛阳特色餐饮发展的决定》高标准落实，助力“洛阳味道”提质升级、持续出圈出彩。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮 杨磊 张艳艳 李现森 张玲）