涧西区跨境电商产业园：发挥专业平台优势 营造创业创新环境

昨日，在涧西区跨境电商产业园内，进驻企业的工作人员交流互动、直播营销。

昨日，在涧西区跨境电商产业园内，进驻企业的工作人员交流互动、直播营销。 昨日，在涧西区跨境电商产业园内，进驻企业的工作人员交流互动、直播营销。 该产业园位于涧西区中弘中央广场，充分发挥专业平台运营商优势，完善服务体系，积极培育对年轻人吸引力强的平台经济、楼宇经济，持续导入新产业，形成新支撑，并积极帮助企业解决人才引进、住房保障、市场对接等难题，营造有利于创业创新的良好环境。 该产业园有效吸引各类跨境电商企业集聚发展，已孵化出口企业近600家，2023年获评“河南省跨境电商示范园区”。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 董洁 摄)