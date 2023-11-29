洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

从上榜“百大热门展览”看“故事的力量”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.01.15 08:36

　　“热门博物馆风向标、优质展览大众指南”——看晚报，2023年度全国博物馆100大年度热门展览榜单出炉，榜单分“新展特展”“基本陈列”两类，洛阳博物馆“其宁惟永——北魏洛阳永宁寺特展”“河洛文明展”分别上榜。

　　两大展览何以上榜“全国百大热门展览”？靠的是讲故事！“其宁惟永——北魏洛阳永宁寺特展”以“回溯”“探访”为主线，打破线性历史叙述的套路，展出220多件(组)文物，并用3D打印技术制作永宁寺塔基遗址沙盘和复原建筑模型，以多种展陈手法还原历史“现场”，使“宝铎和鸣”“光照云表”的场景得以再现，吸引了大批观众。“河洛文明展”基本陈列以五大都城为主线，串联各个历史时期的重大历史事件、重要史迹和历史人物等，全景式讲述波澜壮阔的“洛阳故事”，提升了观展热度。

　　不难看出，故事讲得好，是博物馆成功吸引观众、登上热门榜单的密码。故事能激发人们的想象力，引起共鸣，触及人们的心灵。历史很深奥，故事把历史变得鲜活。今天的博物馆展览不再是单纯展示文物及其研究成果和讲历史，而是通过一个个精彩、难忘的故事，将知识、价值观和情感传递给观众，这就是“故事的力量”。

　　新文旅时代，讲好故事、吸引观众才是“硬道理”。电视专题片《舌尖上的中国》广受欢迎，有观众这样评论：“我原本是准备看了之后流口水的，没想到却流眼泪了。”之所以“流眼泪”，是因为其讲述的一个个小故事，引起了观众的情感共鸣，触碰到人们的内心深处。同样的道理，当下洛阳各博物馆展陈要的不是“见物不见人”的罗列，也不是简单讲历史，而是讲有洛阳地域文化品格、特质的故事，讲有人、有情节、有情感、有深刻内涵的故事，让观众真正觉得好看、看得懂，受到启发，有所感悟，只有这样，才能吸引更多人走进博物馆。（洛谭）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    健康快讯：“国考”揭榜！北京中医药大学东直门医院洛阳医院晋升A级
    健康快讯：“国考”揭榜！北京中医药大学...
    健康快讯：“国考”揭榜！北京中医药大学东直门医院洛阳医院晋升A级
        近日，国家卫健委公立医院绩效考核平台公布2022年三级公立中医医院绩效考核结果。
  • ·健康快讯：河科大二附院获批河南省工程技术研究中心
  • ·孩子流感退烧后出现哪些症状需警惕心肌炎？
  • ·冬季皮肤干痒、皮屑多，怎么办？
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 花式“宠客”助力洛阳文旅“出圈”
  • 总投资约2.3亿元！事关夏商文明考古研...
  • 洛阳各公园加紧装扮彩灯 年味儿渐显【...
  • 今日起 洛阳将出现持续雨雪天气
  • 3500多年前的偃师商城道路纵横交错
  • 中雪！大雪！洛阳将出现持续阴雨雪天气
  • 女子二次酒驾引发交通事故 驾驶证被吊销
  • “土木工程”转战“汉服妆造” 洛阳女...
  • 徐衣显调研督导煤矿安全生产并对全市...
  • 蜡梅傲寒绽放
    		•
    百姓呼声
    洛阳老年友善医疗机构有哪些优惠政策？
    北大街玄武门大街口公交候车处被植绿占
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    龙门随拍

    雪趣

    老照片

    黄鼠狼
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605