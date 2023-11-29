从上榜“百大热门展览”看“故事的力量”

“热门博物馆风向标、优质展览大众指南”——看晚报，2023年度全国博物馆100大年度热门展览榜单出炉，榜单分“新展特展”“基本陈列”两类，洛阳博物馆“其宁惟永——北魏洛阳永宁寺特展”“河洛文明展”分别上榜。

“热门博物馆风向标、优质展览大众指南”——看晚报，2023年度全国博物馆100大年度热门展览榜单出炉，榜单分“新展特展”“基本陈列”两类，洛阳博物馆“其宁惟永——北魏洛阳永宁寺特展”“河洛文明展”分别上榜。

两大展览何以上榜“全国百大热门展览”？靠的是讲故事！“其宁惟永——北魏洛阳永宁寺特展”以“回溯”“探访”为主线，打破线性历史叙述的套路，展出220多件(组)文物，并用3D打印技术制作永宁寺塔基遗址沙盘和复原建筑模型，以多种展陈手法还原历史“现场”，使“宝铎和鸣”“光照云表”的场景得以再现，吸引了大批观众。“河洛文明展”基本陈列以五大都城为主线，串联各个历史时期的重大历史事件、重要史迹和历史人物等，全景式讲述波澜壮阔的“洛阳故事”，提升了观展热度。

不难看出，故事讲得好，是博物馆成功吸引观众、登上热门榜单的密码。故事能激发人们的想象力，引起共鸣，触及人们的心灵。历史很深奥，故事把历史变得鲜活。今天的博物馆展览不再是单纯展示文物及其研究成果和讲历史，而是通过一个个精彩、难忘的故事，将知识、价值观和情感传递给观众，这就是“故事的力量”。

新文旅时代，讲好故事、吸引观众才是“硬道理”。电视专题片《舌尖上的中国》广受欢迎，有观众这样评论：“我原本是准备看了之后流口水的，没想到却流眼泪了。”之所以“流眼泪”，是因为其讲述的一个个小故事，引起了观众的情感共鸣，触碰到人们的内心深处。同样的道理，当下洛阳各博物馆展陈要的不是“见物不见人”的罗列，也不是简单讲历史，而是讲有洛阳地域文化品格、特质的故事，讲有人、有情节、有情感、有深刻内涵的故事，让观众真正觉得好看、看得懂，受到启发，有所感悟，只有这样，才能吸引更多人走进博物馆。（洛谭）