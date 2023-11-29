21岁洛阳小花白卓璇：首次亮相澳网 收获成长

昨日，2024年澳大利亚网球公开赛迎来正赛首个比赛日。

白卓璇首次亮相澳网 （受访者供图）

昨日，2024年澳大利亚网球公开赛迎来正赛首个比赛日。首次亮相澳网的21岁洛阳小花白卓璇，在先赢一盘的大好局面下，受腿部伤情影响，连丢两盘，遗憾地止步首轮。白卓璇虽未能更进一步，却收获了成长，实现了个人突破。

当天的比赛在白卓璇和俄罗斯选手阿瓦涅相之间展开。

首盘，白卓璇在第3局率先破发，阿瓦涅相则在第6局实现回破，双方在前8局战成4∶4。第9局，白卓璇拿下自己的发球胜盘局，以6∶4取得首盘胜利。

第二盘，双方前8局相互破发，战至4∶4。第9局，阿瓦涅相取得制胜分，以5∶4领先。第10局，白卓璇挽救一个盘点，顺利保发，双方战至5∶5。

此时双方已处于胶着状态，白卓璇的双腿出现伤情，难以大范围跑和发力击球，主动进攻时的失误明显增多。此后的比赛，白卓璇虽拼尽全力，却未能止住颓势，以总比分1∶2憾负对手。

“首次参加澳网正赛，白卓璇展现出了昂扬的斗志，也暴露出了大赛经验不足的问题。总体来说，孩子收获了成长，也在经历转型提升过程中的痛。”白卓璇的父亲白红有接受记者采访时说。

“感谢现场中国球迷为我加油鼓劲，只可惜我双腿出现伤情，有些无能为力。”赛后接受采访时，白卓璇泪洒现场。对自己在比赛中的战术选择，白卓璇表示满意。她说，每个第一次都是变强的过程，今后将在训练中更加努力，积累经验，提升技术稳定性，期待有朝一日像李娜一样，站上最高领奖台。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山)