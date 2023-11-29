洛阳认定390家农业产业化市重点龙头企业

日前，市政府印发通知，公布新一轮认定的390家农业产业化市重点龙头企业名单。

日前，市政府印发通知，公布新一轮认定的390家农业产业化市重点龙头企业名单。

农业产业化重点龙头企业是打造农业全产业链、构建现代农业产业体系的中坚力量，也是带动农民就业增收致富的重要主体。根据《洛阳市农业产业化市重点龙头企业认定和运行监测管理办法》，市重点龙头企业认定遵循市场规律，实行动态管理，每两年认定调整一次，做到有出有进、保证质量。

此次认定的390家市重点龙头企业，涵盖了种植、养殖、加工、销售、乡村旅游等多个领域，整体发展质效和竞争力持续提升。其中，2家企业入选国家级重点龙头企业，51家企业入选省级重点龙头企业，新安、宜阳、汝阳、栾川、孟津等5个县区的市重点龙头企业数量均达到40家。

近年，我市大力实施乡村振兴“151”工作举措，坚持以富民为导向，以培育龙头企业等新型经营主体为载体，强化市场思维、运营理念，大力发展乡村产业，在特色种养、高端民宿等领域培育了一批发展前景好、带动能力强的龙头企业。目前，全市优质杂粮和中药材种植面积均超过100万亩，食用菌种植达3亿棒，牛、羊饲养量分别达到51.85万头、171.1万只，建成高端精品民宿459家，建成市级以上现代农业产业园23个，全产业链建设加快推进。与此同时，我市注重发挥龙头企业引领带动作用，打造农民紧密参与的农业产业化联合体，把就业岗位和产业链增值收益更多留给农民。

下一步，我市将持续加大对龙头企业的跟踪服务与政策扶持力度，进一步激发龙头企业创新活力和发展动力，充分发挥其示范带动作用，引领乡村特色产业高质量发展。