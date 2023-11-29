洛阳去年为立功受奖军人家庭送喜报572份

昨日，记者从市退役军人事务局获悉，我市去年为立功受奖军人家庭送喜报572份、慰问金61.6万元，其中一等功1人、二等功20人、三等功551人。

昨日，记者从市退役军人事务局获悉，我市去年为立功受奖军人家庭送喜报572份、慰问金61.6万元，其中一等功1人、二等功20人、三等功551人。

军营建功勋，家乡传美名。喜报虽小，却连起了军地家三方，传递着荣誉、激励和期待，更彰显着党和政府对军人军属的关心和尊崇。

近年，我市军地持续打造“小老虎兵”品牌，出台各项激励政策，积极开展为立功受奖军人家庭送喜报活动，为获三等功及以上荣誉的现役军人家庭送上喜报和慰问金，营造“一人立功、全家光荣”的良好氛围，用现役军人先进典型事迹激发广大青年参军报国、建功军营的热情，有效提升了军人军属的获得感、幸福感和荣誉感，营造了“让军人成为全社会尊崇的职业”的浓厚氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 时义杰）