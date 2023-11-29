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全省“人民满意的公务员”娄晖：怀揣为民初心，让党的惠民政策落到实处
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.15 08:27

　　从一名村医、村干部到乡镇公务员，栾川县合峪镇党委委员、武装部部长带着“人民公务员咋干才能让人民满意”这个问题，扎根基层19年，真情为民服务，担当创新谋产业，带领村民在乡村振兴的大道上阔步前行。日前，娄晖被评为全省“人民满意的公务员”。

　　2004年，娄晖随爱人来到栾川县石庙镇观星村，成为一名村医。初来乍到，摆在她面前的首要问题是如何让老百姓更好地接纳自己。

　　娄晖深知，只有扎下根、扑下身，为群众服务，奉献真情，时刻把群众的安危冷暖挂在心上，为群众诚心诚意办实事、尽心竭力解难事、坚持不懈做好事，才能赢得群众的信任。

　　她把普通话改成了当地方言，主动和村民拉家常；给孩子们看病不用体温计，而是脸贴脸感觉发不发烧……

　　“这闺女，中！”娄晖的真情付出，村民们看在眼里、记在心里，慢慢地，有事找她的村民多了。

　　娄晖体贴入微的行动，深深地打动了村民的心。2011年村委会换届选举，1000多名村民推举她为村委会主任。村民们说：“选娄晖，俺们信得过她！”

　　“作为基层干部，只有敢于面对问题、敢于解决问题、敢于负起责任，才能真正发挥干部的作用和价值，才能推动各项工作落实落地，为乡亲们谋福祉。”娄晖说。

　　观星村距离伏牛山滑雪场和蟠桃山景区不远，2015年，娄晖以村党支部书记的身份考上省招乡镇公务员后，为了搭上栾川旅游的“快车”，她经过细致的调查论证，动员村民兴办农家宾馆，指导农家宾馆申请扶贫贷款，请来专家进行内部管理、礼仪接待、特色饭菜制作等方面的知识培训。经过不断发展，观星村发展农家宾馆50多家，每年接待游客3万余人次，在2017年提前摘掉了贫困的帽子。

　　娄晖说，只有学会站在群众的立场上看待和思考问题，才能找到解决问题、推动工作的良策，更好地带动群众增收致富。在石庙镇经济发展办公室工作期间，她走遍全镇企业，手工绘制了辖区内企业矿山分布图。这幅图至今仍在使用，为服务企业打下了坚实基础。

　　2023年4月，娄晖被任命为合峪镇党委委员、武装部部长。面对新的工作，她主动对接，把服务当作工作支点，积极学习农业种植知识、谋划产业项目，遇到急难险重工作勇于担当打头阵，先后为企业解决各类问题20多个，助力了当地经济发展。

　　多年来，她怀揣为民初心，带领父老乡亲建新村、建民宿、搞旅游，让党的惠民政策真正落到实处、惠及群众。观星村由全县有名的贫困村提前脱贫，变成“第一批国家森林乡村”“全国乡村旅游重点村”；她曾分包的石庙镇龙潭村成了省级生态村；合峪镇蕙兰产业园成为全国重要的蕙兰集散地。她本人，也先后获得“中国乡村旅游致富带头人”“洛阳市第七次全国人口普查先进个人”等荣誉。

　　“‘人民满意的公务员’，这项荣誉是鼓励更是鞭策。我将继续用自己的一颗心、一份情、一腔爱，当好老百姓的公仆，为乡亲们办实事、办好事。”娄晖说。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 常明明）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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