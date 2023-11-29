花式“宠客”助力洛阳文旅“出圈”

这个冬天，东北冰雪游火“出圈”，引发全国各地文旅行业纷纷出招，坐拥丰厚文旅资源的河南被广大网友喊话“要接住‘泼天的富贵’”。“神都洛阳恭迎公主回城”“洛阳文旅主打一个听劝”“洛阳真的连夜换成了飞鱼服”……连日来，洛阳文旅持续发力，相关话题频频登上微博热搜、抖音等各大平台的热榜，借势“出圈”。

这个冬天，东北冰雪游火“出圈”，引发全国各地文旅行业纷纷出招，坐拥丰厚文旅资源的河南被广大网友喊话“要接住‘泼天的富贵’”。“神都洛阳恭迎公主回城”“洛阳文旅主打一个听劝”“洛阳真的连夜换成了飞鱼服”……连日来，洛阳文旅持续发力，相关话题频频登上微博热搜、抖音等各大平台的热榜，借势“出圈”。

“洛阳真的连夜换成了飞鱼服”登上抖音热榜(视频截图)

花式“宠客”助力文旅“出圈”

多名身着“金甲”、威武帅气的“武士”列队“接驾”，齐声高呼“神都洛阳恭迎公主殿下回城”，并派发旅游宣传册，帮游客运送行李……12日，在洛阳龙门站，一场别开生面的“接驾”仪式吸引了众多市民和游客的目光。

“早就听说洛阳历史文化底蕴深厚，刚下车，就感觉自己穿越了。”12日下午，接过“金甲武士”发放的宣传册，北京游客何女士惊喜地说。

“神都洛阳恭迎公主回城”“洛阳真的连夜换成了飞鱼服”“洛阳开始给游客送钻石了”……相关话题轮番登上抖音全国热榜，并居抖音同城热榜第一位。不少网友直言：“一下高铁，仿佛穿越到了古代！”“扶我起来，我要买票去当公主！”……

近期，“泼天的富贵”砸中了哈尔滨，在被广大网友喊话“要抄好‘尔滨’的作业，更要接住‘泼天的富贵’”后，河南文旅主打一个“听劝”，在短短4天时间内，发了百余个抖音短视频，从文化底蕴到雄山秀水、特色美食、旅游攻略，“晒家底”“亮资源”。

连日来，洛阳文旅持续发力，从“金甲武士”到高铁站“接驾”，到身穿飞鱼服的“锦衣卫”在地铁站“请公主上车”，再到“汉服小姐姐”与游客互动送钻石……一系列花式“宠客”举措，让洛阳文旅频频“出圈”。