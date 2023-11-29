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乘风起势 奋进洛阳丨项目建设篇：为有源头活水来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.15 08:33
中航光电基础器件产业园项目现场

　　“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。”

　　回望2023年，中州时代新能源生产基地、洛阳石化百万吨乙烯、洛阳昇腾人工智能实验室、中航光电基础器件生产研发中心等一大批风口产业项目加快建设，海澜之家洛阳生产基地、新强联精密轴承制造产业园、建龙微纳吸附材料产业园等项目提前竣工投产……河洛大地掀起一轮又一轮抢机遇、抓项目、扩投资、增动能的发展热潮，为开创现代化洛阳建设新局面提供强有力支撑。

　　“项目为王”稳经济

　　冬日暖阳下，在位于伊滨区的中州时代新能源生产基地项目建设现场，约30万平方米的核心厂房在迈过全面封顶这一重要节点后，已转入室内外装修施工阶段。在曲臂车的辅助下，工人们正在进行墙面维护安装，变电站、设施房、宿舍等配套用房也已封顶。

　　作为洛阳紧盯风口精准招商、以创新引领发展的重大标志性项目，中州时代新能源生产基地按照“灯塔工厂”标准进行建设，项目全部建成后将打造在全国有竞争力的年产值1000亿元的新能源电池基地。

　　中州时代新能源生产基地项目建设指挥部相关负责人介绍，该项目抢抓工期，合理划分作业区域，协调各种资源要素，日均超600名工人在场作业，全力冲刺2024年下半年投产目标，推动该项目朝着同类工程建设时间最短纪录冲刺。

　　重大项目是经济发展的“生命线”。一个重大项目，意味着新的经济增长点；一批重大项目，意味着产业布局及发展方向。

百万吨乙烯项目效果图

　　车辆穿梭、夯机轰鸣、焊花飞舞……洛阳石化百万吨乙烯项目施工现场同样热火朝天。于去年5月正式开工的百万吨乙烯项目，总投资278亿元，计划于2025年12月建成投产，整体建成后每年可销售各类化工产品约300万吨，减少中国市场对高端产品的进口依赖，助力黄河流域生态保护和高质量发展。

　　自百万吨乙烯项目落地那一刻，孟津区委相关负责同志便带队坚守一线，全流程疏解、全过程服务，用心用情为项目建设保驾护航，推动“超级工程”跑出建设“加速度”、燃起“新烯望”。

　　从中州时代核心厂房实现封顶到百万吨乙烯项目进入地基强夯阶段，从中航光电强势增资扩产到中硅高科、黎明化工研究院新材料项目退城入园……当下，一批大项目、好项目在河洛大地落地建设、拔节生长。

　　“以项目之进促经济之稳。洛阳始终坚持把项目建设作为发展经济的主要抓手，全力推进重点项目建设。”市重点项目建设服务中心主任常红伟介绍，洛阳紧扣产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，一大批含金量、含新量、含绿量高，强基础、补短板、利长远、惠民生的重大项目接续实施，有力支撑投资稳定恢复增长。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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