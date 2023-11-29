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截瘫女作家权菊先：想去看看祖国的大好河山
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.15 08:31
权菊先（采访对象供图）

　　今年64岁的权菊先，在17岁时遭遇意外，高位截瘫。她凭借坚强和勤劳，成为养牛专业户；她凭借对文学的不懈追求，笔耕不辍，成为省作协会员。从2007年2月开始，晚报多次报道她的故事。她现在的生活怎么样了？近日，记者对其进行了采访。

　　为贴补家用，她开始养牛

　　“感谢晚报对我的关心！我的身体还是老样子，就是年龄大了，出现了骨质疏松。”权菊先告诉记者，她现在住在孟津区西霞院街道白坡社区的老房子里，守着牛棚里的20多头牛。

　　权菊先养牛的事儿，要从2003年说起。当时，为贴补家用，让一家人过上好日子，权菊先没少想点子，她在家办过幼儿园，还走街串巷卖过月饼、对联。

　　2003年，权菊先听说养牛能挣钱，和丈夫陈孟强商量后，他们不仅拿出家里的积蓄，还找亲戚借了6000元，买来6头牛犊，搞起了肉牛养殖。

　　为了能买到便宜的牛犊，陈孟强骑三轮摩托车带着权菊先跑遍了洛阳周边的县(市)。买回牛犊后，他们起早贪黑，精心饲养。两个人的勤劳换来养牛场的日益壮大，也打下了家里的经济基础，权菊先家曾经是当地最大的养牛专业户。

　　“2016年3月，孩子他爸因病去世，我在生活上失去了重要的帮手。”权菊先说，此后，她不得不减少了养牛的数量。

　　厄运降临，她坚强地活了下来

　　1960年2月7日，权菊先呱呱坠地。当她还未学会喊“妈妈”时，生母便撒手人寰，留下5个子女。几经权衡，权菊先的生父忍痛将刚满1岁的权菊先送给了邻居。

　　善良纯朴的养父、养母视权菊先为己出，给予她无微不至的关怀。权菊先也特别争气，学习成绩总是名列前茅。

　　1977年恢复高考，当时正读高二的权菊先得知这一消息后十分兴奋。她期待将来考上大学，让养父、养母过上好日子。

　　谁知厄运悄然降临。当年12月27日，权菊先到机井边洗衣服，因为井口被秸秆覆盖，她不慎坠落井下。她被送往医院时已经休克，经医务人员45天的全力抢救，她才苏醒过来。

　　命虽保住了，权菊先的命运却被彻底改变了。她从医务人员口中得知，骨折导致高位截瘫，以后她再也无法走路了。权菊先回忆说：“想到年迈的养父、养母还要照顾我，当时我连死的念头都有了。”肉体与精神上的折磨，让权菊先在生与死之间痛苦挣扎。

　　“遇到合适的对象给俺闺女说一个，以后俺不在了，她好有个依靠。”听到养母与邻家大妈的谈话，权菊先泣不成声。

　　“为他们活下来，是我的责任！”一个坚定的信念，在权菊先的心里油然而生。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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